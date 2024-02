Paul Thin vuelve a los streams después de OT y consigue un pico de espectadores sorprendente

Cuando se dice que Twitch está lleno de streamers maravillosos que siguen ocultos, se refieren a personas como Paul Thin, a quien muchos han descubierto gracias al éxito que ha tenido en la última edición de OT. Porque, aunque el granadino ya contaba con más de 30.000 seguidores antes de entrar a este concurso y había participado en series como Marbella Vice, el éxito que ha tenido durante estos últimos meses ha permitido que muchos más descubrieran a Paul Thin.

Pero, ahora que el cantante ha logrado cumplir uno de sus sueños al formar parte de OT, Paul ha decidido volver a su rincón seguro y abrir stream para reencontrarse con su comunidad, a la que se han sumado miles de personas. Y, sin duda, su regreso a los streams ha sido un éxito total, ya que el granadino ha alcanzado picos de casi 16.000 espectadores y ha mantenido una media de 13.000 durante las más de dos horas y media que ha estado en directo.

Además, este apoyo no lo ha notado únicamente en los espectadores, sino también en la cantidad de nuevos seguidores que ha conseguido, ya que durante este stream le han seguido casi 8.000 nuevas personas. Pero, pese a que este número puede que no sorprenda tanto, la realidad es que Paul Thin no ha dejado de ganar nuevos seguidores a lo largo de estos últimos meses, hasta el punto de que ya ha logrado superar los 75.000 followers en esta plataforma.

Y, aunque Paul Thin ha confesado que no hará streams a diario y que, posiblemente, solo pueda hacer uno a la semana si tiene tiempo, lo más probable es que sus fans puedan seguir viéndole mucho más por la plataforma. Esto no solo se debe a que ha confesado que le gustaría volver a entrar en Marbella Vice para poder rolear, sino que Ibai también ha mostrado interés en hablar con él, por lo que no sería de extrañar que pronto hicieran un Charlando con Paul Thin en su canal.

Aun así, por ahora habrá que esperar y seguir disfrutando de los pequeños momentos que el cantante y streamer comparta en directo junto a su comunidad, los cuales muchos esperan seguir disfrutando durante mucho más tiempo.