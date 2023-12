Marbella Vice II llegará en abril de 2024: todo lo que se sabe sobre esta serie de GTA Roleplay

Pese a que hace ya bastantes meses que anunciaron que estaban trabajando en el desarrollo de Marbella Vice 2, las redes sociales de esta serie habían permanecido casi en silencio hasta este mes de diciembre, cuando finalmente ha compartido novedades sobre este proyecto. Y, por lo que parece, ya queda menos para que la comunidad pueda volver a disfrutar de esta serie de roleplay, porque han anunciado que Marbella Vice volverá, finalmente, el próximo mes de abril de 2024, coincidiendo con el tercer aniversario de su salida.

2020 fue el año en el que el GTA roleplay pegó más fuerte y, aunque desde entonces el interés por este tipo de series ha bajado bastante, Marbella Vice fue, sin duda, una de las más apoyadas y queridas en su momento. Además, pese a que su primera edición se hizo "sobre la marcha" y no tenía "ningún tipo de estructura", Jacky asegura que esta segunda edición será totalmente distinta en ese aspecto, de forma que habrá eventos diarios y los streamers también podrán organizar los suyos propios.

Por otro lado, debido a que es consciente de que muchas personas tienden a interactuar solo con un grupo pequeño, van a intentar que esto no ocurra para que pueda ser una serie "más abierta" y social. Aun así, como sabe que también hay streamers que no tienen tanto tiempo para rolear como otros, pero igualmente quieren formar parte de este proyecto, existirá la opción de que estos puedan desarrollar historias cortas para que también puedan dejar su huella en Marbella Vice.

Finalmente, en este caso, la serie no durará tanto como la anterior, ya que está previsto que tan solo se alargue durante un mes, un tiempo que consideran que es suficiente para que los creadores puedan tener su propia historia. Por tanto, pese a que ahora mismo el interés por el roleplay no es muy alto, no sería de extrañar que, con la llegada de Marbella Vice II, este tipo de streams vuelvan a pegar el boom, especialmente por la nostalgia de haber disfrutado tanto de su primera edición.