Había uno tono de bajoncillo en las últimas publicaciones de Paula Gonu, una persona que normalmente destila alegría, sonrisas y buen rollo en casi todo su contenido. Viviendo como todos los demás una situación de confinamiento preventivo es más que comprensible, aunque el tono nostálgico de sus tuits ha llamado la atención a muchos.

Tampoco se ha librado de la polémica aun estando encerrada en casa. Se llevó algún otro tirón de orejas se ha llevado por meterse en consejos sanitarios poco acertados, pero reconoció su error rápidamente y esta semana aseguró en una entrevista que se “merecía” el revuelo causado.

Para dejar de lado todas las cosas negativas que le estaban pasando, ha tirado de ingenio y de agenda para publicar su primer vídeo de YouTube en una larga temporada. Con el tema ‘Quédate en Casa’ del artista Ariel de Cuba, ha congregado a un numeroso grupo de influencers y personajes públicos para que la acompañen en su mensaje de ‘No Salgáis Pero Bailad’.

Menos sonriente de lo habitual y hasta evitando mirar mucho a cámara, pero con su inconfundible estilo para “enrollarse”, hace una introducción al segmento musical donde se planteaba si publicar el vídeo o no. No es para menos, porque participa gente muy popular y cercana a ella que no puede ver en persona hasta por lo menos dentro de tres semanas.

WillyRex, Cristiurbi, Ibai Llanos, TheGrefg o Carlos Latre bailan al ritmo de Ariel de Cuba. Jonan Wiergo, su “hermana”, está menos acertado en su aparición al salir en exteriores con seis personas y dos perros bailando. Aunque se trate de una propiedad privada, es un privilegio que muy poca gente puede disfrutar y quizá no sea el momento bailar así en un vídeo pidiendo que el resto de la población se abstenga de pisar la calle.

La mayor sorpresa del vídeo es la aparición de Alex Chiner, lo que da idea que entre ambos queda como mínimo una buena relación. En vez de bailar él, hace bailar a su perrito, que tantas veces apareció en las publicaciones de Paula.

Solo ella sabe a quién iban dirigidos los mensajes nostálgicos de sus redes en los últimos días, pero en los comentarios de ‘No Salgáis Pero Bailad’ queda muy claro que hay seguidores que no quieren que la historia de amor entre ambos se termine. Por ahora, sigue en cuarentena.