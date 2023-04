Paula Gonu habla sobre su rinoplastia: "Me estoy operando por pura estética"

Cada vez es más común que los influencers sorprendan a sus seguidores anunciando que van a someterse a alguna cirugía estética, la cual, en muchas ocasiones, señalan que hacen por un tema de salud. Por este motivo, Paula Gonu ha querido mostrarse totalmente transparente con su audiencia, a quien ha anunciado que iba a hacerse una rinoplastia y que se la hace por un motivo meramente estético. Aun así, ha afirmado que ella, "como el 99% de los seres humanos", tiene problemas de respiración al tumbarse, pero esto no era algo que le impidiese hacer vida normal.

Por tanto, tras haberse sometido ya a esta operación, ha asegurado que, aunque también se han encargado de corregir esto durante el proceso, sus motivos son puramente estéticos, por lo que no quiere engañar a nadie ocultándolo. Además, ha aprovechado un 'Preguntas y respuestas' para explicar que la razón por la que ha decidido someterse a esta operación es porque tenía algunas inseguridades con el lado izquierdo de su nariz. Por ello, al ver que existía una solución al problema y que podía permitírsela económicamente, ha decidido hacerlo. Aun así, ha destacado que, en su caso, si hubiera tenido miedo o no hubiera tenido los recursos, "nunca lo hubiese hecho", debido a que no era un tema que le acomplejase mucho.

Finalmente, también ha compartido con sus seguidores los cambios que se ha hecho, mostrando unas fotos del antes y el después, aunque ha aclarado que hasta que no pase un año no verán su nariz definitiva. Pese a ello, los cambios han sido muy sutiles, ya que tal y como ha expresado la influencer, solo quería tener la punta de la nariz un poco menos caída y el tabique más recto y proporcionado. Por tanto, Paula Gonu se suma a la lista de influencers que se han sometido a retoques estéticos estos últimos meses, la cual parece que no para de crecer.