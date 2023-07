¿Qué ha pasado con el pelo de Rubius? El streamer ha explicado por qué se le ha aclarado durante sus vacaciones

Después de varias semanas sin sus streams, Rubius finalmente ha vuelto de sus vacaciones por Hawái, algo que su comunidad estaba esperando con muchas ganas. Pero, por lo que parece, el streamer no ha regresado igual que se fue, ya que no solo ha regresado más descansado, sino que también tiene el pelo de un tono mucho más claro del que solía tener, algo que ha sorprendido mucho a sus espectadores. Por ello, no es de extrañar que estos empezaran a preguntarle sobre este cambio para saber si se había teñido durante su viaje.

Pero, por lo que parece, este cambio no ha llegado a raíz de que haya ido a la peluquería o porque él quisiera tener el tono cobrizo que le ha quedado, sino que ha sido consecuencia de probar un producto que se encontró en un supermercado. Al parecer, cuando fueron a comprar crema para protegerse del sol descubrió algo que no había visto nunca: un espray que aseguraba que podía darle un tono rubio a su pelo sin necesidad de decolorarse. Y, sin duda, esta propuesta le llamó mucho la atención, ya que terminó comprándolo y probándolo. Por ello, aunque al principio sí que estuvo echándose poca cantidad, al ver que funcionaba empezó a echarse más de la cuenta, por lo que al "tercer o cuarto día" le apareció el tono cobrizo que tiene actualmente.

Pese a ello, confiesa que este no es el color que buscaba, motivo por el que decidió corregir su error yendo a la peluquería, algo que parece que no le sirvió más que para cobrarle mucho dinero, ya que asegura que al final solo le cortaron el pelo y le cobraron 240 euros. Y, aunque este no era el color por el que empezó a echarse el espray, la mayoría de sus espectadores están de acuerdo con que tanto el tono como el corte le quedan muy bien. Aun así, muchos no han querido perder esta oportunidad para bromear sobre su nuevo estilo, motivo por el que han destacado que el nuevo corte se parece al peinado de Kris Jenner, una similitud que parece que Rubius también ha visto, a juzgar por su reacción.