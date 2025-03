Piqué desvela que Auron está desesperado por tener un equipo en la Kings League

Gerard Piqué ha dejado una de las grandes noticias del momento en su reciente conversación con WestCol: Auronplay quiere a toda costa un equipo en la Kings League, pero no hay plazas disponibles. El exfutbolista y creador de la competición aseguró que el streamer lleva tiempo intentando entrar en el torneo, pero sin éxito.

Durante el directo, Piqué fue claro sobre la situación: "No va a haber más plazas en la Kings League de España. En España no vamos a crecer, como mucho vamos a reducir más que a crecer. Más de 12 no vamos a meter nunca". Con estas palabras, dejó claro que la expansión del torneo en España no está en los planes de la organización.

Sin embargo, lo que más sorprendió a los espectadores fue la revelación sobre Auron. Según Piqué, el streamer catalán ha intentado en múltiples ocasiones hacerse con un equipo, llegando incluso a contactar con varios presidentes de la liga y con el propio Piqué: "Está Auron desesperado por tener un equipo en la Kings League y no hay manera. No hay plazas para darle un equipo. La gracia es esto, que va a tener que pagar dinero para tener un equipo. Aunque él ha dicho que no va a pagar más de un millón. Está intentando hablar con todos, a mí me ha llamado".

A pesar de que no hay opciones abiertas en la Kings League España, Auron parece estar cada vez más involucrado con la competición. En los últimos meses, se le ha visto asistiendo a varios partidos como espectador. Quizás tenga que ver, claro, que su pareja actual, Sara Ismael, juega en Ultimate Móstoles, el equipo dirigido por DjMaRiiO. Y es que esto ha hecho que su presencia en los encuentros sea aún más frecuente.

Con este interés cada vez más evidente, la pregunta ahora es si Auron logrará encontrar la forma de entrar en la Kings League o si finalmente decidirá invertir en alguna de las otras ligas que Piqué está impulsando en el resto del mundo. Por ahora, el streamer sigue buscando su oportunidad mientras el torneo continúa consolidándose como una de las competiciones más seguidas del panorama digital.