El pique entre Xokas e Iker Casillas: el mayor salseo de la Kings League

El Xokas no forma parte de la Kings League, pero es casi como si lo hiciera: su afición por el fútbol y su relación con varios de los creadores que participan en la liga han hecho que haya estado a punto de unirse a la Kings League Américas como presidente, pero es algo que finalmente no ha ocurrido. A pesar de eso, Xokas no se ha cortado en criticar aquellos aspectos de la competición que no veía correctos, y uno de sus últimos ataques se dirigió contra algunos de los presidentes de la Kings League, ya que, según él, no tenían el compromiso suficiente como para formar parte de un proyecto tan grande.

Esas palabras iban dirigidas, muy probablemente, a Iker Casillas. A pesar de ser uno de los rostros más conocidos de la Kings League, sus apariciones en aquellos contenidos que no tengan que ver exclusivamente con los partidos han sido muy pocas, y es por eso que Xokas podría haber criticado su falta de compromiso con el proyecto. Esto se habría convertido en comidilla del grupo de WhatsApp de presidentes de la Kings League, e Ibai, haciendo honor a su costumbre de tirar la piedra y esconder la mano, habría publicado la respuesta de Iker Casillas al asunto: "¿Quién es Xocas?".

El tuit ha conseguido un gran alcance y ha obtenido respuestas de infinidad de creadores de contenido y fans de la Kings League. El Xokas también ha decidido responder al asunto, lanzando otra puya más que deja bastante claras sus diferencias de opinión con Iker Casillas. Le recriminó que no se pasase por el After Kings, como ya es habitual en el exfutbolista.

Habrá que ver si estas críticas, que tanta visibilidad han obtenido, sirven para que Iker Casillas se implique más en la Kings League. Le convendría hacerlo para enmendar su relación con El Xokas, ya que es muy probable que este streamer acabe cumpliendo un rol importante dentro de la competición, tal y como pintan las cosas.