¿Por qué está Wismichu enfadado con YouTube?

Pese a que YouTube fue la pionera en popularizar los vídeos por stream bajo demanda, ser el primero no significa ser el mejor. Así piensan por lo menos unos cuantos creadores de contenido en la cima, cogiendo sus maletas virtuales para mudarse a territorio Twitch.

El debate ha vuelto hoy a primera plana con un clip de Wismichu donde denuncia, por enésima vez, las políticas de Google a la hora de recompensar a los creadores. Resulta que YouTube quitó de las tendencias uno de sus vídeos "más currados", justificándolo con un control de edad que requiere varios días para la comprobación o incluso una tarjeta de crédito.

"Estas cosas desaniman un montón", explica Isma, para después hacer una comparación al estilo Call of Duty. "Imaginad que hay un francotirador y otro con una metralleta. El primero sería mi canal principal, con vídeos más certeros y trabajados, y la metralleta es el secundario, donde subo contenido de Twitch sin casi edición. Si me hubiera pasado con un vídeo de esos me daría igual", pero el clip "capado" era de los buenos, añade.

"Soy un privilegiado de trabajar en lo que trabajo y de ganar la pasta que gano, pero da rabia", reconoce. Y no es ni mucho menos el único que piensa así: Paula Gonu le ha dicho adiós a YouTube de forma casi definitiva, aportando razones muy similares a las de Wismichu.

En 2020 solo subió 13 vídeos, y sus visitas se han desplomado por el poco aprecio que le tiene a esa plataforma. En diciembre de 2019 aseguró que había ganado más de 12.000 euros, cifra que ni de broma ha repetido en los últimos 13 meses después de entregarse en cuerpo y alma a Instagram y Twitch.

Por si fuera poco, el pasado verano Rubius anunciaba un acuerdo con Twitch para subir contenido hasta 2022, algo que dejaba mal a su competencia: "en un directo normal de Twitch gano mucho más dinero que con un vídeo de siete millones de visitas en YouTube".

¿Está anticuada la palabra 'youtuber'? ¿Es Twitch el futuro de los streamers? ¿Hay algo que puedan hacer los de Google para recuperar el cariño de sus estrellas? La respuesta parece tenerla, o al menos en gran parte, el vil metal de YouTube. Como dice el refrán, quien juega con el tabernero pierde el tiempo y pierde el dinero.