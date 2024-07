Posibles bajas en la Velada del Año 4: Ibai Llanos advierte de problemas de última hora

A solo un día de la esperada Velada del Año 4, el multitudinario evento organizado por Ibai Llanos, surgieron rumores de posibles bajas que podrían alterar significativamente el desarrollo de la competencia. Y es que en las últimas horas, Ibai ha sugerido que puede haber hasta dos participantes que tal vez no lleguen a subirse al ring del Santiago Bernabéu por diferentes motivos.

Para empezar, en un reciente directo con Luzu, Ibai analizó los combates y mencionó la posible descalificación de un participante, aunque aclaró que no depende de él tomar esa decisión. Según el streamer vasco, uno de los boxeadores de El Rey de la Pista, la pelea más multitudinaria del evento, tiene 5 kg más que el resto de los competidores. "Es un participante del Rey de la Pista. No pasa nada, pero si el resto de personas dicen que ellos sí han llegado el peso y el otro no, yo no puedo hacer nada, ellos deciden", explicó Ibai, resaltando que la decisión final recae en los demás contendientes.

Hoy, 12 de julio, Ibai retransmitirá el pesaje oficial desde el icónico estadio Santiago Bernabéu, donde todos los participantes deberán demostrar que han alcanzado el peso acordado para sus combates, por lo que en unas cuantas horas podremos salir de dudas sobre esta posible baja.

Pero esto no es todo. Ayer, mientras supervisaba los preparativos en el Santiago Bernabéu, Ibai sugirió que podría haber otra baja para la Velada. En sus declaraciones, mencionó que uno de los participantes podría no viajar a España a tiempo para el evento. Los rumores apuntan nuevamente hacia El Rey de la Pista, siendo Will, miembro de los Futbolitos, el nombre más mencionado en este contexto. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las posibles bajas ha sido confirmada oficialmente.

Hasta el momento parecía que La Velada del Año 4 iba a ser la edición con menos problemas en la historia de La Velada. No obstante, estas dos posibles bajas de última hora dejan todo en el aire. Veremos qué ocurre durante las próximas horas.