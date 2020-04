Christina Aguilera es una de las grandes divas que nos dejó el panorama musical de los noventa y el año 2000, décadas en las que se produjo su boom como artista. Xtina, como se la conoce, ha mirado su ‘reflejo’ en antiguas fotos de promociones y portadas de sus discos y se le ha ocurrido una genial idea para amenizar la cuarentena a sus seguidores:

“Me he sentido súper nostálgica durante este tiempo... y veo a todos los ‘fighters’ (como se conoce a su séquito de admiradores) llamándome ‘Quarantina’ así que estaba pensando... todos merecemos sentirnos como reinas durante este tiempo, incluso si no estamos saliendo. Así que quiero ver vuestros mejores looks de moda o belleza de #Cuarentena, inspirados en algunos de mis looks anteriores. Y levantémonos, mientras estamos en casa”, proponía la cantante de ‘Feel this moment’ o ‘Moves like Jagger’ en su cuenta de Instagram.

Aguilera ha animado a sus fans a utilizar el hashtag ‘#QuarantinaAguilera’ para hacerle llegar las recreaciones de algunas de sus fotos más icónicas.

Al igual que se ha puesto de moda recrear algunos de los cuadros más famosos con los medios que se tienen en casa, los seguidores de la cantante han sacado sus mejores galas para meterse en la piel de esta diva. Pelucas, maquillajes recargados al más puro estilo drag queen y conjuntos explosivos.

Ha sido también la propia cantante la que se ha encargado de recopilar algunas de las imitaciones que más le han gustado.

Antes de encerrarse en casa, la cantante se encontraba en plena promoción del remake de ‘Mulán’, donde participa poniendo voz a la canción principal de la película, al igual que ya hizo en 1998 con el tema ‘Reflection’. En ambos casos también se ha encargado de la versión en español.