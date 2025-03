¿Por qué cada vez más gente cree que WestCOL no llegará a pelear con TheGrefg?

A falta de cuatro meses paraLa Velada del Año 5, el gran evento organizado por Ibai Llanos, la comunidad comienza a preguntarse si el combate estelar entre TheGrefg y WestCOL llegará realmente a celebrarse. Este enfrentamiento, que se posiciona como el más mediático de toda la edición, podría estar en peligro debido a la aparente falta de preparación de WestCOL.

Mientras que TheGrefg ha demostrado en repetidas ocasiones su compromiso con el deporte y una mentalidad enfocada en la disciplina —participando en maratones y manteniendo una rutina física constante—, el colombiano WestCOL parece estar llevando un estilo de vida menos centrado en el entrenamiento. En sus últimos directos, se le ha visto disfrutando de fiestas y consumiendo alcohol, algo que ha generado dudas sobre su compromiso con el combate. A esto se suma su pasada operación de rodilla tras romperse el ligamento cruzado en diciembre de 2024, una lesión que suele requerir una recuperación larga y delicada, especialmente para quienes se preparan para un evento de estas características.

Algunos usuarios en redes sociales ya han comenzado a especular sobre una posible baja de WestCOL y quién podría sustituirle en caso de que no llegara a tiempo. Un comentario que se ha hecho viral asegura: "El rival de TheGrefg será DjMaRiiO porque WestCOL renunciará o por algún motivo no peleará. Siendo esta la sorpresa de La Velada y una de las mejores. Guarden tweet". Sin embargo, el propio DjMaRiiO respondió en tono irónico: "No me da la agenda para tumbarme en el sofá, me va a dar para hacer cardio y boxeo. Ayer llegué de Barcelona y me voy a Valencia ahora, con grabaciones de FC 26 entre semana en Madrid", dejando claro que, al menos por su parte, la idea es poco probable.

A pesar de las especulaciones, la comunidad latina sigue apoyando a WestCOL y confiando en que podrá subirse al ring el próximo 26 de julio en La Cartuja de Sevilla. No obstante, la incertidumbre está ahí y, conociendo el exigente nivel físico de TheGrefg, muchos dudan de que el colombiano esté listo para enfrentarse a él. Por ahora, solo queda esperar y ver si WestCOL logra cambiar la percepción general y demuestra que está preparado para el gran combate de La Velada del Año 5.