¿Qué es Chained Together?: El nuevo fenómeno cooperativo que arrasa entre los streamers

En el siempre cambiante y vertiginoso mundo de los videojuegos, cada mes surge una nueva moda que capta la atención de jugadores y streamers por igual. Este mes, el juego que se está robando todas las miradas es Chained Together, un desafiante plataformas cooperativo que ha conquistado a la comunidad de gamers en tiempo récord.

Durante los últimos días, hemos podido ver a varios de los mayores streamers de nuestro país — Auronplay, Ibai, Axozer y Luzu— jugar a este juego, pero ¿en qué consiste realmente? Chained Together es un juego que lleva la cooperación a un nuevo nivel. Hasta cuatro jugadores deben trabajar en equipo para ascender del infierno al paraíso, pero con una peculiaridad única: están literalmente encadenados entre sí. Esta mecánica no solo exige una coordinación perfecta y habilidades individuales, sino que también añade una capa de complejidad al permitir que la cadena se utilice para sortear obstáculos. Por ejemplo, los jugadores pueden engancharse a elementos del escenario para evitar caídas o rescatar a un compañero que haya caído.

Para adaptarse a todos los niveles de habilidad, Chained Together ofrece tres modos de dificultad: Principiante, donde los jugadores pueden teletransportarse al punto más alto alcanzado tras una caída; Normal, que no ofrece ninguna ayuda y obliga a los jugadores a comenzar de nuevo tras cada error; y Lava, el modo más exigente, en el que los jugadores deben escalar rápidamente para no ser alcanzados por la lava ascendente.

El juego, disponible en Steam por 4,49 euros y está siendo uno de los juegos más comprados y descargados de los últimos días. Y no solo es que los streamers lo hayan puesto de moda, como ocurre otras veces, sino que es realmente divertido y adictivo.