Rubius repartirá dinero cada vez que muera en Elden Ring: Shadow of the Erdtree

El DLC de Elden Ring, llamado Shadow of the Erdtree, estará disponible para todos los fans de From Software a partir de esta madrugada. Pocos títulos de este año causan tanta expectación como este, algo que también se nota en el mundillo de los streamers. Muchos de ellos jugarán a lo nuevo de Miyazaki, pero, de entre todos ellos, quizás sea Rubius quien ha planteado un enfoque más interesante.

Y es que Rubius ha decidido celebrar el lanzamiento de Shadow of the Erdtree, con una propuesta muy especial para sus seguidores. Tal y como él mismo ha anunciado en un curioso vídeo, regalará 100 euros cada vez que su personaje muera en el juego. Sin embargo, hay un pequeño truco que añade emoción y suspense a la iniciativa.

Aunque inicialmente estaba planeado para un solo día de juego, el streamer ha insinuado que podría extender la dinámica si la audiencia muestra un gran interés. Cada vez que Rubius muera en el desafiante mundo de Elden Ring, se activará una ruleta en pantalla donde los espectadores podrán participar escribiendo una palabra en el chat.

Esta ruleta, sin embargo, tiene tres opciones con probabilidades iguales. La primera de ellas es la que todos esperan: 100 euros para el afortunado ganador. La segunda opción ofrece otro premio atractivo, aunque diferente: regalar suscripciones al canal, una alternativa que también puede ser muy valorada por los seguidores fieles. Pero es la tercera opción la que introduce el elemento de sorpresa y tensión: una pequeña casilla que permite a Rubius evitar cualquier pago, ya sea en dinero o en suscripciones.

Esta ingeniosa mecánica no solo aumenta el interés de los espectadores, sino que también genera hype por saber cómo será el desempeño de Rubius en el DLC. Aunque algunos podrían considerar que el truco en la ruleta reduce las posibilidades de ganar los 100 euros, la emoción de participar y la posibilidad de recibir suscripciones gratuitas al canal siguen siendo incentivos más que llamativos para los viewers.