Auronplay, protagonista inesperado en los conciertos de Estopa por su 25º aniversario

En el marco de la gira conmemorativa por su 25º aniversario, el famoso dúo catalán Estopa ha sorprendido a sus seguidores con una curiosa elección para sus conciertos: la presencia de Auronplay. Bueno, en realidad no es tan así, ya que para ello no hay necesidad de que el creador de contenido se suba al escenario. Entonces, ¿a qué nos referimos? Pues bien, resulta que durante los conciertos de Estopa se proyectan varios visuales con momentos icónicos de su carrera y en ellos aparece Auron, no una, sino dos veces.

El primer fragmento muestra el día en el que los hermanos Muñoz fueron invitados a la casa de Auron. En esa ocasión, interpretaron por primera vez juntos la canción Como Camarón. El segundo vídeo es aún más emotivo. Captura el instante en que Estopa persuadió a Auronplay para que subiera al escenario durante los premios ESLAND. Auronplay, quien había asistido de incógnito, inicialmente no quería participar. Sin embargo, terminó aceptando la invitación, recogiendo un premio y cantando junto a Estopa, creando un momento memorable.

Este clip en el que se nos muestra cómo Auron aparece en los vídeos de los directos de Estopa fue publicado por la cuenta de una fan (@sterxaurxn), quien no pudo contener su emoción al ver a Auronplay en pantalla. El propio Auronplay reaccionó a este vídeo en su directo del 17 de junio, expresando su gratitud por ser parte de la celebración de los 25 años de Estopa. "Es de valorar que, de tantos momentos históricos que tienen, hayan elegido ponerme a mí", comentó el streamer. "El cariño es recíproco. Es un grupo que me fascina".

Por otro lado, Auron también aprovechó el momento para confirmar su asistencia al concierto de Estopa en Barcelona el próximo 10 de julio, demostrando, una vez más, que la admiración entre el creador de contenido y los músicos es mutua.