AuronPlay abre la puerta a Kick: "No tendría ningún problema, la verdad"

Últimamente, el debate sobre Kick acapara un gran número de conversaciones dentro del mundillo del streaming. El último en hablar de ellos AuronPlay, quien, a pesar de haber mostrado su gusto por la plataforma verde, nunca antes se había pronunciado sobre si piensa migrar allí en algún momento.

Así pues, en uno de sus últimos directos, el creador de contenido catalán ha sido claro sobre su futuro cercano: su contrato con Twitch finaliza el 1 de julio de 2024, fecha que podría marcar un punto de inflexión en su carrera. Aunque inicialmente tenía previsto retirarse de los directos en esa fecha, no descarta extender su carrera como streamer, explorando nuevas oportunidades en Kick. "Si llega el momento y me cuadra, yo no tendría ningún problema, la verdad", comentó Auronplay, dejando la puerta abierta a un posible cambio de plataforma.

La comunidad de seguidores de Auronplay ha demostrado su lealtad en el pasado, y es probable que lo sigan a cualquier plataforma que elija. Esto es algo que ya vimos cuando el creador de contenido se trasladó de YouTube a Twitch, arrastrando un importante número de viewers con él. Esta capacidad de movilización, junto con las atractivas ofertas económicas de Kick, convierte a AuronPlay en un candidato ideal para unirse a la plataforma verde. Además, Auronplay cuenta con amigos que ya están creando contenido en Kick, lo que facilitaría su transición y le permitiría reducir sus horas de transmisión sin sacrificar ingresos.

En definitiva, la posible marcha de Auronplay a Kick es un tema que seguirá dando que hablar en las próximas semanas, especialmente a medida que se acerque la fecha clave del 1 de julio. Los seguidores del streamer catalán estarán atentos a cada movimiento, mientras el mundo del streaming observa expectante. Si esto sigue así, todo parece indicar que se vienen tiempos complicados para Twitch. La plataforma propiedad de Amazon tiene que ponerse las pilas antes de que su principal rival le arrebate el trono.