¿A qué hora empieza la Velada del Año 3? Ibai responde a todas las preguntas de la comunidad

Después de conseguir solucionar todos los problemas que se han ido presentando este pasado mes alrededor de la Velada del Año 3, afortunadamente tanto la organización como la comunidad ya puede respirar tranquila y esperar a que llegue el próximo 1 de julio. Pese a que parece que fue ayer cuando se anunciaron los combates del que, posiblemente, volverá a ser el evento del año, lo cierto es que ya queda menos de un mes hasta que llegue este gran día. Por este motivo, Ibai ha querido aprovechar la presentación de Misho para resolver muchas de las preguntas que tiene la comunidad respecto al evento.

Sin duda, una de las que más interesan hasta ahora es la de a qué hora empieza la Velada del Año 3, ante la cual Ibai no tiene una respuesta concreta, pero sospecha que mantendrán el horario del año pasado. Por tanto, el stream comenzará alrededor de las 17h, momento en el que mostrarán la alfombra roja y hablarán tanto con los boxeadores como con algunos de artistas e invitados, tal y como ocurrió en la edición pasada. Y, sobre las 18h de España, empezará oficialmente la Velada del Año 3.

Por otro lado, Ibai también ha querido aclarar que todo el mundo podrá ver bien tanto las actuaciones como los combates sin importar que estén en los asientos más alejados, ya que contarán "con las mejores pantallas disponibles" para que todos puedan disfrutar del evento sin problemas. Además, ha querido recalcar que, aunque también venderán comida y bebida en el recinto, quien lo desee puede llevarse su propia comida en tápers de plástico o botellas de agua, de las cuales tan solo les harán tirar el tapón.

Por tanto, pese a que algunos siguen decepcionados por no haber podido disfrutar de las entradas Súper VIP que se anunciaron, no cabe duda en que la emoción de la comunidad alrededor de este evento no para de crecer a medida que pasa el tiempo. Por suerte, cada vez queda menos para poder disfrutar de la Velada del Año 3 y para descubrir quiénes serán los dos artistas sorpresa que actuarán el próximo 1 de julio. ¡Ojalá pasen rápido los días!