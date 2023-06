Ibai nos trollea a todos: Misho será quien se enfrente finalmente a Shelao en la Velada del Año 3

Después de tantas idas y venidas, finalmente podemos afirmar con total certeza quién será el boxeador que se enfrentará contra Shelao en la Velada del Año 3, una velada que parece que no está tan maldita como Ibai nos había hecho creer. Pese a que este había asegurado con total convicción que la organización se había opuesto a que Misho participara en este combate por la diferencia de peso y altura, resulta que esto no fue más que una estratagema para crear más hype alrededor del anuncio.

Al parecer, debido a que el día que dio a conocer la fecha en la que anunciarían a este nuevo boxeador se le escapó el nombre de Misho, Ibai optó por marear un poco a la comunidad para intentar recuperar el interés que se había perdido con el leak. ¡Y vaya si lo consiguió! No cabe duda de que después de afirmar con tanta convicción que Misho no participaría y de dejar caer el nombre de Torete muchas personas empezaron a darle vueltas a este asunto de nuevo y a hablar sobre el anuncio. Aunque las opiniones quedaron muy divididas entre quienes creían que seguiría peleando contra Misho y quienes creyeron que sí que podía ser Torete, no cabe duda en que el interés por este anuncio creció de forma monumental.

Pero, después de tantas vueltas, resulta que el búlgaro seguirá siendo quien subirá al ring el próximo 1 de julio para enfrentarse contra Shelao. Y, tal y como ha afirmado Misho, ya han llegado a un acuerdo sobre el peso en el que competirán: Shelao intentará llegar a 94 o 95 kg, y el búlgaro tan solo debe bajar por debajo de los 100. Esto comporta que incluso el mínimo golpe que reciban será un golpe muy duro, por lo que tal y como han destacado, cabe la posibilidad de que el combate termine en un K.O. y que incluso llegue a durar tan solo 20 segundos.

Por tanto, ahora que finalmente se ha confirmado de forma definitiva que Misho es el nuevo rival de Shelao, la emoción por este combate vuelve a estar por las nubes, especialmente porque será el combate más pesado que jamás se ha celebrado en la Velada del Año. Sin duda, en estos momentos hay más ganas que nunca de que pase el mes de junio y llegue ya el día de la velada.