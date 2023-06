La velada maldita: Misho tampoco podrá enfrentarse a Shelao en la Velada del Año 3

Por mucho que parezca que los problemas de la Velada del Año 3 han conseguido solucionase, no dejan de aparecer nuevos inconvenientes por el camino que vuelven a trastocar todas las decisiones. Esto es lo que ha llevado a Ibai a bautizar el evento de este año como "la velada maldita", ya que, aunque parecía que habían logrado solucionar todos los problemas relacionados con el combate de Shelao, finalmenteno han podido cerrarlo como esperaban.

Pese a que después de la lesión ocular de Viruzz parecía más que confirmado que Misho sería el nuevo boxeador de la velada, Ibai ha anunciado que al final este no será quien se enfrentará a Shelao. Al parecer, parte de la organización que se encarga de estudiar los combates ha señalado que no recomienda la pelea porque hay demasiada diferencia de altura y peso entre ellos. Ante esta nueva información, el vasco sabe que muchos se decepcionarán con esta noticia, por lo que ha querido recordar que al final esto no son "peleas callejeras", por lo que no van a ir en contra de lo que digan los profesionales ni los médicos.

Además, ha querido explicar que por mucho que tanto Shelao como Misho deseen celebrar estapelea, la realidad es que el búlgado mide 1,95m y supera los 100kg, por lo que sería como meter a un rinoceronte en el ring. Tal y como ha recordado, hasta el momento todos los combates que se han celebrado han sido por debajo de los 90kg, y la organización considera que celebrar este combate puede convertirse en algo "desagradable" y peligroso.

De todas formas, Ibai ha aclarado que, aunque Misho no vaya a subirse al ring, ya cuentan con un nuevo contrincante para Shelao, el cual anunciarán durante el directo que Ibai realizará esta misma tarde. Y, aunque por ahora no se ha confirmado quién es, se le ha escapado el nombre de Torete a lo largo del stream. Pero, aun así, muchos dudan que este pueda llegar a ser el nuevo rival del chileno, ya que este mismo viernes participará en Famma League, por lo que no tendría ni un mes de recuperación hasta la Velada del Año 3.

Por tanto, habrá que ver quién es realmente el nuevo rival de Shelao: ¿Será realmente Torete o, tal y como muchos sospechan, todo esto será solouna distracción para revelar que el rival sigue siendo Misho? Por suerte, no queda mucho tiempo para responder a todas estas preguntas, por lo que toca esperar hasta saber quién será realmente el sustituto de Viruzz.