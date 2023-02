¿Qué ha pasado con los exempleados de Eufonia y AleCuatro? Un debate sobre condiciones laborales

El crecimiento de Twitch como plataforma y de sus figuras más representativas ha provocado que los proyectos que desarrollan sean mucho más ambiciosos que en el pasado. La necesidad constante de traer nuevos formatos que entretengan a la audiencia ha hecho que los desarrolladores de las series se tengan que poner las pilas para llegar a tiempo a todas las fechas de lanzamiento. Por desgracia, eso también significa que muchos de los empleados sufran las consecuencias de un sector muy exigente, pero también muy poco agradecido.

Estamos muy acostumbrados a escuchar historias muy locas sobre las jornadas eternas que pueden tener los equipos que desarrollan videojuegos o series de animación, pero no somos tan conscientes de que esas presiones también se trasladan a las series de streamers y a los servidores en los que se juegan. AleCuatro y su proyecto Eufonia son los responsables de haber hecho posibles algunas de las miniseries más exitosas de Twitch de los últimos meses, como Squid Games, DEDsafío o Saw Games. Las personas que han acompañado en su trabajo a este desarrollador tan conocido en Twitch se han quejado de que su labor no ha estado compensada de la forma adecuada.

Jornadas muy intensas, dedicación absoluta a los proyectos, remuneraciones bajas, exigencias difíciles de tragar… Son muchos los detalles que estos exempleados han revelado sobre el trato que recibieron en Eufonia, y eso ha hecho enfadar a muchos de los usuarios de Twitch. AleCuatro dio todas las explicaciones que creyó necesarias durante su último stream.

Aunque no cabe duda de que el desarrollo de estos proyectos es una tarea complicada de coordinar, cada vez resulta más necesario que la situación de estos colaboradores sea todo lo regular posible, para que el diseño y la programación de nuestras series favoritas de Twitch siga siendo viable.