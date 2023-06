¿Quién ha hackeado a Ibai? El streamer explica cómo ha conseguido recuperar su canal de YouTube

Pese a que el domingo tenía pinta de ser un gran día para Ibai debido a que tenía Kings League y el inicio de Bellum, este no empezó para nada como lo esperaba, ya que se encontró con que le habían desconectado de su cuenta de YouTube. Así ha relatado Ibai que se enteró del hackeo que sufrió en su canal, el cual al principio no parecía tan grave pero que de repente empeoró cuando le cambiaron el nombre a "Tesla US" y empezaron un stream de Elon Musk.

Pero, como era de imaginar, por mucho que hayan fingido ser el fundador de Tesla, este no han sido quien le ha hackeado, sino que realmente fueron "unos griegos" que buscaban estafar a los espectadores compartiendo un enlace con el que engañar a la gente. Por este motivo, en cuanto se dio cuenta empezó a avisar a sus seguidores a través de las redes sociales para que ninguno cayera en esta estafa

Por suerte, pudieron cortarles el directo en tan solo 10 minutos, ya que los hackers "no eran muy listos y se les olvidó" quitarle el acceso a su editor. Gracias a ello, este pudo entrar y tirarles el directo cada vez que intentaban volver a iniciarlo hasta que, finalmente, también pudo recuperar la cuenta.

Según ha explicado Ibai, lograron esto "en menos de una hora", pero, debido a que YouTube les recomienda no tocar nada, se quedaron sin canal durante todo el domingo. Esto se debe a que YouTube les dijo que ellos se encargarían de reestablecer todo como estaba, pero, posiblemente porque era fin de semana, tardaron más de lo esperado y hasta el lunes Ibai no recuperó su canal de forma íntegra.

Finalmente, pese a que también ha señalado que es "lamentable tener que vivir" con gente que intenta estafar a los demás, ha decidido terminar su vídeo con un poco de humor. Por ello, ha bromeado diciendo que espera que no le vuelvan a hackear pero que, en el caso de que lo hagan, preferiría que stremearan un partido de Ronaldinho y no una conferencia de Elon Musk, porque "es aburridísima" y encima atrae a "pocos viewers". Por suerte, han podido actuar rápidamente frente a este incidente y no se ha perdido ninguno de los contenidos que Ibai tenía en su canal, algo que preocupaba mucho a gran parte de sus seguidores.