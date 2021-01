¿Quién es Hurona Rolera?

"Quien quiera conocerme de verdad que vaya a Twitch", decía hace unas semanas una de las creadoras de contenido que más ha triunfado en TikTok en los últimos meses. Se hace llamar Hurona Rolera, es muy friki y sus contenidos son bastante diferentes a lo que puedes estar acostumbrado.

Con solo 21 años, la valenciana se ha convertido en una sensación dentro de la plataforma musical gracias a un estilo muy particular y una juventud ajetreada. Nada más cumplir los 18 años se piró de casa para estudiar diseño gráfico, una pasión que ha acabado plasmando como tatuadora.

Mientras se ganaba la vida poniendo tinta en la piel de los demás, decidió que lo que hacía molaba tanto que podría interesar a gente a través de las redes. Lo que no sabía es que iba a tener suficiente éxito para dejar su curro y convertirse en una influencer en toda regla.

"Llegué a las redes mucho más tarde que el resto de mis amigos porque no me interesaban", dijo en un stream. "¡Quién me iba a decir que años después serían mi medio de trabajo!"

Se estrenó en Instagram mostrando sus hurones, una impresionante colección de videojuegos y un estilo un poco más oscuro que el que comenzaría a subir en su estreno en TikTok. Fue en julio de 2019, saliéndose otra vez de la norma con vídeos donde también admitía ser friki "sin llegar a otaku". Ahora mismo está a punto de romper la barrera de los ocho millones de followers allí.

Con su paso por Twitch también hemos sabido que padece Trastorno por Déficit de Atención, y que precisamente los videojuegos la ayudan a concentrarse. Además, que practica Karate, tiro con arco y patinaje, además de estar loca por los animales y haberse planteado estudiar veterinaria.

Su honestidad al tratar todo tipo de temas -desde sus "movidas existenciales" al apoyo incondicional a la comunidad LGTB- la han convertido en un icono de esta época digital, y un perfil que mejor no dejes de echar un ojo. No será difícil encontrarla: destaca tanto que salta a la vista.