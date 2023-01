La reacción de Ibai a la nueva sesión de Bizarrap y Shakira: "Estuve a punto de entrevistarla"

"¿Creéis que lo de Shakira va por Piqué?", pregunta en Twitter un muy irónico Ibai al que le han llovido los memes por la evidente respuesta. Ni dos semanas llevamos de 2023 y Bizarrap ya se ha sacado un roast que casi deja pequeño al de Residente contra Balvin, y Llanos tiene mucho que decir al respecto.

Sus reacciones a las sesiones ya son míticas, y con el nuevo tema el morbo estaba por las nubes, si bien el resultado acabó abrumando al streamer. "No me esperaba que esto fuera tan hardcore", resume tras un primer visionado donde sus caras no mienten: estaba francamente impactado.

"Objetivamente, es un temazo, pero no es comercial porque esto es darle a una persona de ostias", y afirma no estar sobreactuando por YouTube. "Aquí le ha llamado putomierdas, son directas como tal, y todos entendemos las referencias", dice sobre el verso aparentemente dedicado a Clara Chía.

La actual pareja de Piqué ha contestado con un sutil bostezo desde sus historias de Instagram, aunque Ibai prefiere no entrar en salseos. Ibai, quien evidentemente conoce a la mentada, cambia las risas iniciales por preocupación sincera, reconociendo que "algunas barras son muy de TikTok", pero con la impresión final de que hay demasiada salsa tras la letra.

Se da el hecho de que el vasco conoce personalmente a todos los implicados en la Session 53. Biza fue la estrella de su Velada del Año 2, un fiestote que selló su amistad y sintonía con Argentina; Gerard es ídolo, amigo y socio; y gracias a ese vínculo, la colombiana casi pasa por el canal de Ibai.

"¿Sabéis que estuve a punto de hacer un Charlando Tranquilamente con ella?", confesó después del análisis. Según sus palabras, la cancelación fue por un problema de agenda de ella a última hora, aunque casi puede dar las gracias de que no haya imágenes de ellos dos juntos ni por stream. Mejor que el cotilleo no le sal-pique, como dice la Session más demoledora que ha publicado Biza hasta ahora. Y eso clara-mente es mucho decir.