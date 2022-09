Ringcraft, el desastre y momento más bajo de TheGrefg

Vaya finde de actualidad y vaya problemones que han tenido en vilo el mundo streamer. Todavía con la resaca del anuncio de la separación de Gemita, TheGrefg inició el viernes su esperado evento multitudinario: Ringcraft. Coincidiendo sospechosamente con el renacer del Señor de los Anillos, el murciano se las prometía muy felices con lo que ha acabado siendo una pesadilla.

Los comentarios de su vídeo subido el sábado dan buena cuenta del sentir del público; horas de espera, fallos de conexión, inactividad y una sensación de catástrofe que algunos en Twitter querían apodar como "la peor serie de la historia". Algo que confirman hasta fuentes íntimamente relacionadas con el desarrollo.

"Querían hacer algo muy ambicioso en muy poco tiempo, y no llegaron a los plazos", dijo uno de los desarrolladores, quien añadió que "nunca llegó a trabajar directamente para la organización" y tuvo que facturar como externo. Eso le trajo problemas a la hora de cobrar las horas invertidas en desarrollo: "Se lavaron las manos y decían que no se habían comprometido a pagar nada".

"Nos han hecho una falta de respeto día tras día", dijo ni más ni menos que Elrich, quien calificó el evento como "una basura". Y no se quedó ahí: "¿Cómo puede ser que yo tenga más espectadores que TheGrefg? El peor evento que he jugado en 11 años". En el mismo tono, Folagor calificaba todo de "una putísima pérdida de tiempo", muy indignado por haber "dedicado el finde a participar en esta mierda".

Sabes que la cosa está seria cuando hasta Ibai se mete en el tema: "No puede ser que haya dos o tres horas de retraso en cada día de evento, y lo de los números de espectadores habla por sí solo. Yo no sé si Grefg no ha estado lo bastante encima, o si no le han hecho el suficiente caso, pero eso de que Twitch no se haya puesto en contacto con la gente, para saber si quieren participar o no, no tiene ningún tipo de sentido".

"La final debería ser mañana", dijo ayer el vasco con Auron dándole la razón. "Que compitamos los seis que quedemos y a chuparla", dice, quitándose de encima un compromiso que ha sacado los colores a Twitch Rivals, y un poco a TheGrefg.