¿El roleo en GTA se ha vuelto una fuente de toxicidad? Mayichi y Nexxuz dan su opinión

La incomodidad que muchos streamers sienten con el roleo en GTA era algo que se llevaba palpando varios meses. Grandes figuras del streaming como AuronPlay o Cristinini han hablado de forma bastante clara de las consecuencias negativas de participar en series como Marbella Vice o London Eye: el enfrentamiento entre fandoms y las obsesiones que desarrollan algunos de los espectadores hacen que los streamers tengan que soportar una cantidad de comentarios y de acoso en redes totalmente injustificada. Ahora, Mayichi y Nexxuz han querido unirse a la discusión y dar su opinión al respecto de lo que ha estado ocurriendo.

En primer lugar, ambos streamers se han mostrado de acuerdo en que no se sienten cómodos con el roleo guionizado que predomina en las series que se desarrollan dentro de GTA. A pesar de que estos guiones preparados hayan dado grandes momentos a la audiencia, como el final que prepararon Auron y Reborn para sus dos personajes, restringen mucho el comportamiento de los participantes; y hay quienes, según opinan Nexxuz y Mayichi, fuerzan sus historias para tener todo el protagonismo posible, en vez de rolear con naturalidad y pasarlo bien.

Por otro lado, estos dos creadores también quisieron hablar de lo tóxicos que se pueden volver algunos fans al ver que alguno de los participantes del roleo no cumple con sus expectativas: lo que digan durante sus emisiones o las personas con las que roleen deben ser decisión del streamer, y no de sus espectadores. Pero, por lo visto, hay quienes se creen con derecho a despreciar a un creador por su chat o a través de las redes, cuando este hace algo que no les gusta.

El problema no lo tiene GTA, si no la costumbre de algunos fans de tomarse las historias demasiado en serio y de creer que cualquier crítica está justificada, cuando no es así. ¡Hay que aprender a disfrutar del roleo con más calma!