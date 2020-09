La romántica pedida de matrimonio que Porta le ha hecho a su chica en Disneyland

Ni la pandemia puede parar el amor. A pesar de que muchas bodas han tenido que ser aplazadas debido a las medidas de seguridad y de que el confinamiento ha hecho que muchas parejas pongan fin a sus relaciones, otras han salido reforzadas y lo han visto como una oportunidad para no perder ni un minuto más junto a la persona que aman.

Uno de ellos ha sido el rapero Christian Jiménez, más conocido como Porta. Después de estar durante un tiempo desaparecido musicalmente (su último disco lo publicó en 2016 aunque después ha sacado algún single), el artífice del rap sobre Dragon Ball ha compartido en su cuenta de Instagram la romántica pedida de matrimonio con la que ha sorprendido a su chica.

El rapero ha reconocido que llevaba tiempo queriendo dar un paso más en la relación y para ello se ha llevado a su novia hasta Disneyland como regalo de cumpleaños. Porta le hizo entrega de los billetes junto con un tema inédito que ha compuesto exclusivamente para ella y para declararle su amor: "El 1 de Septiembre fue tu cumpleaños y ya tenía listo tu regalo. Una canción única junto a unos billetes para ambos ese mismo fin de semana ¿Cuál era el destino? Disneyland París, un lugar lleno de nostalgia que saca tu niña interior, pero ¿Porque es tan especial esa canción? Por muchos motivos, pero sobretodo porque es la primera vez que hago una canción sin intención de compartirla con el gran público, única y exclusivamente para ti. Siento decirte que la canción que escuchaste entonces estaba incompleta, le faltaba la estrofa más importante, pero claro, tú no lo sabías entonces", ha escrito Christian.

Porta estaba esperando hasta llegar delante del castillo más emblemático del parque temático para completar la canción. Sacó unos auriculares, se los puso a su chica y cuando llegó el momento de la nueva estrofa hincó rodilla y sacó un anillo de gominola: "Llegó el día, Sábado 5 de Septiembre. Era imposible que te esperases lo que iba a suceder, pero ahí estábamos tu y yo, frente al castillo de la bella durmiente. Saqué unos auriculares de mi bolsillo y puse tu canción, fue entonces cuando te diste cuenta de que había una nueva estrofa, un fragmento que todavía no habías escuchado. Quedaban solo unos segundos para llegar a la última frase, que tampoco estaba en la canción. Te miré a los ojos, hinqué la rodilla en el suelo y pronuncié las siguientes palabras: "Andrea Nicolás, ¿Te quieres casar conmigo?" Esas palabras iban acompañadas junto a un estuche que contenía un anillo de chuchería. Sé de sobras que no eres una persona materialista, en absoluto, por eso hace años me pediste que si en alguna ocasión te pedía matrimonio que no lo hiciera con el típico anillo “caro”, con uno de chuchería sería suficiente. Entre lágrimas me dijiste “Claro que sí, sí quiero, contigo sí”. Se paró el tiempo y nos fundimos entre besos y abrazos. Lo siento, porque aunque el anillo de golosina era especial para ti, sentía que no era suficiente, ya que tú para mí eres un diamante en bruto, así que saqué el anillo de verdad, el que te mereces".

Para el músico ha sido uno de los momentos más felices de su vida y cree firmemente en el amor que siente: "Me atrevería a decirte que fue el momento más importante de mi vida, fue un momento mágico y durante los días que duró nuestro viaje, estuve flotando, como en las nubes. No tengo dudas, quiero estar siempre contigo amor, Te Amo".

Esta declaración de amor ha convertido al rapero en trending topic ya que muchos de sus seguidores han sentido de golpe el peso de los años sobre ellos, al igual que pasó cuando se conoció la noticia de que Willyrex se va a convertir en padre. Estas han sido algunas de las reacciones: