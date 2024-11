Roro responde a la polémica tras colaborar con una organización vinculada a Vox: "No sabía quiénes eran"

La influencer española Roro se ha visto envuelta en una polémica tras colaborar como voluntaria en Valencia para ayudar a los damnificados por la reciente DANA. Roro y su pareja, Pablo, se sumaron este fin de semana a la organización Revuelta, un grupo vinculado públicamente con el partido político Vox, sin conocer de antemano su relación política. Tras viralizarse las imágenes de la tiktoker participando en la recogida de alimentos, numerosas críticas surgieron en redes sociales, llegando incluso a recibir comentarios por parte de figuras como el exvicepresidente Pablo Iglesias y la humorista Ane Lindane.

En respuesta a la controversia, Roro publicó un vídeo en sus redes sociales defendiendo su actuación y explicando que no tenía conocimiento de los vínculos políticos de Revuelta antes de unirse a la causa. "Yo todo esto no tenía ni idea de quiénes eran; pensaba que era una ONG", afirmó en el vídeo, explicando que, tras apenas tres minutos de contacto con la organización, se le proporcionó un transporte para llegar a Valencia y colaborar. "Me comentaron que estaba financiada por Vox, pero la verdad es que no me importó. La gente estaba ayudando, y eso es lo que hace falta ahora mismo", añadió.

La influencer también aprovechó la ocasión para subrayar que su única motivación es el apoyo a las víctimas, destacando que actualmente está colaborando en la preparación de más de 15.000 raciones diarias de alimentos junto a un equipo de 260 voluntarios en el estadio de Levante UD. "Estamos aquí sin ideologías políticas, ayudando a todos por igual, sin importar etnia, nacionalidad, sexo, género, orientación sexual o cualquier otra cosa", declaró, buscando zanjar la polémica y reafirmando su compromiso humanitario.

El incidente ha dividido opiniones en redes, con algunos usuarios respaldando las acciones de Roro y otros criticándola por su falta de información previa sobre la asociación. A pesar de las críticas, la influencer insiste en que su ayuda es apolítica y se debe únicamente a su deseo de apoyar a quienes atraviesan una situación crítica.