Rosalía y su micro bikini hentai revolucionan la Navidad desde Japón

Nadie puede poner en duda a estas alturas que Rosalía es una otaku de pura cepa. Recién terminado el Motomami World Tour, en vez de quedarse en la última parada de París, pensó que un destino más acorde a sus gustos debería ser Japón.

Precisamente el día de la festividad de su pueblo natal (San Esteve), la catalana subió unas fotos desde lo que podría ser Kyoto o alrededores, a juzgar por los paisajes. No son otros que puertas torii (las típicas de entrada a templos sintoístas), comida tradicional y especialmente un micro-bikini que va a dar mucho que hablar.

Tiene toda la pinta de ser uno de los que venden en tiendas de temática hentai, la rama más picante del anime y manga, con el que luce cuerpazo y desea feliz navidad a sus seguidores. Añade un "arigato gozaimasuuu", alargando la última vocal como hacen los locales de aquel país en modo simpaticón. Que sabe de lo que habla, vaya.

Bikinis como el que luce no solo están en tiendas sino también en máquinas por la calle, aunque nos esperaremos a que Rosalía confirme el origen atrevido (para las fechas) de su atuendo. Por cierto, no es lo único que ha llamado la atención de su look navideño.

La combinación de ropa de esquí, guantes térmicos y una chaqueta motera de Dainese (marca mítica de las dos ruedas) le dan un flow adicional muy japo, como las chicas que suelen pasear por Harajuku en la capital. Con unas gafas de sol grandes a su estilo, seguro que pasa desapercibida por las calles de aquel barrio.

En otra imagen se ve a Rauw Alejandro a bordo de un taxi típico de la zona (de esos en los que las puertas se abren solas) y un mensaje en el cristal empañado: I Love You. Nunca falla.

Con el resto de frikadas de máquinas expendedoras, dulcecitos tradicionales y comida 100% local, nos da que la pareja está teniendo la escapada de su vida. A ver si le da para inspirar otros 'Saoko' o 'Chicken Teriyaki'.