¿Cuánto ha ganado Rosalía con su Motomami World Tour?

2022 ha sido el año de Rosalía, eso es algo que no se puede dudar. Su música se reconoce cada vez más a nivel internacional, y su último tour ha dado infinidad de momentos virales que han ayudado a afianzar su posición en la industria musical. Por supuesto, todo este éxito se ha traducido en cifras de ingresos muy potentes, que provienen, sobre todo, de su Motomami World Tour. Según Billboard, el equipo de la cantante podría haber recaudado ya más de 28 millones de dólares con las fechas de la gira que ya se han celebrado, y todavía faltarían unas cuantas más por el resto de Europa.

España habría sido, por supuesto, su principal fuente de ingresos en este tour, pero los conciertos organizados en Latinoamérica no se habrían quedado lejos. Entre todos los países de habla hispana por los que ha pasado, habría recaudado más de 20 millones de dólares. El resto, provendrían de las ciudades que ha ido visitando por EE.UU.

Por supuesto, estos ingresos no irán directamente a las cuentas de Rosalía: entre la parte que se lleva cada espacio en el que se han dado los conciertos y los enormes gastos de la gira, lo más probable es que la mayoría de los beneficios hayan ido a parar a otros muchos bolsillos que no son el de la cantante. Pero viendo el estilo de vida que ha llevado durante los últimos años, no cabe duda de que a Rosalía le está yendo muy bien.

No hace tanto que la cantante contó en varias entrevistas que su tour de El Mal Querer dio pérdidas, por lo que el éxito de Motomami es incuestionable. Se calcula que los ingresos de esta última gira multiplican por diez a los de la anterior, y eso que apenas son tres o cuatro años los que han separado a una de otra. Con estas perspectivas, no cabe duda de que Rosalía se esforzará al máximo por dar toda la continuidad posible a este proyecto, y así seguir dando trabajo al enorme equipo que ha decidido acompañarla en su trayectoria.