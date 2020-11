Rosalía no olvida su lado más flamenco

Rosalía se encuentra inmersa trabajando en el que será su siguiente disco. La cantante de 'TKN' sigue ultimando los detalles del que sus fans conocen como 'R3' y aunque parezca que la catalana se ha ido por otros derroteros con sus experimentos y fusiones del reguetón y el trap, lo cierto es que no puede dejar de lado su vena flamenca.

Por algo es conocida como la reina del Tra-trá. Rosalía ha sentado precedente con su reinvención del género flamenco tanto con su primer disco como con el segundo. Y si no que se lo digan a C. Tangana y a su 'Tú me dejaste de querer', que ha conseguido el reto de la canción con más reproducciones en 24 horas en España con un tema que mezcla la rumba con la bachata.

La joven de 27 años ha vuelto a sacar a flote su vena folclórica que la llevó a la fama por el día internacional del flamenco. Rosalía ha felicitado a sus seguidores por este día y ha aprovechado este fecha señalada para compartir un fragmento de la película '9 Sevillas' en la que ha participado: "¡Feliz día internacional del flamenco! Felicidades a todos los compañeros y compañeras que participaron en la película "9 Sevillas" de Gonzalo García-Pelayo y Pedro G. Romero que se ha estrenado en el @festivalsevilla. Un honor haber participado, os dejo un trocito de cuando canté "Que no salga la luna" en la Bienal", ha escrito para acompañar a la publicación.

No, Rosalía no ha hecho ningún cameo ni ha interpretado ningún papel, como sí que hizo en 'Dolor y Gloria' de Pedro Almodóvar. El vídeo se trata de un fragmento de esta película en el que Rosalía aparece cantando 'Que no salga la luna' en la Bienal de Flamenco de Sevilla que se celebró en el año 2018. '9 Sevillas' pretende retratar el nuevo flamenco de Sevilla a través de diferentes perfiles como la bailaora chilena Javiera de la Fuente, el poeta David Pielfort, la abogada gitana y feminista Pastora Filigrana, el palmero y bailaor Bobote, el cantante y bailarín húngaro Rudolph, la bailaora africana Yinka Esi, la torera Vanesa Montoya, la actriz Rocío Montero y García Pelayo, director de la película, famoso por haber creado un método legal para ganar dinero en las mesas de ruleta de los casinos.

Estos perfiles van acompañados de diferentes actuaciones como la de Rosalía, El Niño de Elche, Rocío Molina o Silvia Pérez Cruz.