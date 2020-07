Flooxer Now

Las redes vuelven a arder con Rosalía. La cantante aparece en Instagram hablando por vídeollamada con un hombre considerado rey del reggaetón, y que le llama "Rosalita". No, no es J Balvin otra vez. Nada más y nada menos que Ozuna, baby.

Rosalía y Ozuna han publicado en sus perfiles de Instagram un adelanto de lo que se avecina. Ellos ya lo han dicho, están "ready" para soltar la bomba, pero no han dicho cuándo lo harán. "Rosalita" vuelve a entrar en el mundo del reggaetón pero esta vez de forma diferente, no sólo porque ella aparece cubierta de flores frescas por todo el cuerpo y el cabello, alejada de sus looks urbanos, sino porque el pequeño fragmento que hemos podido conocer desvela unos ritmos caribeños, muy diferentes a lo que hemos escuchado hasta ahora de la artista catalana.

La canción con la que arrancará el final del verano se llama 'Yo x ti, tú x mí'. Los fans de ambos esperaban con ansias que llegara un día en el que, al escribir Rosalía y Ozuna en Google, aparecieran en un vídeo-clip compartiendo canción.

La expectación está latente, sobre todo desde noviembre de 2018, cuando Rosalía publicaba una foto con "el negrito de ojos claros" dejando a todos los seguidores con la boca abierta, y los rumores sobre qué harían juntos los dos no han cesado desde entonces. Ahora llega lo esperado: sí, todo apunta a que pueden tener un temazo entre manos.

Y si te mueres de ganas por escucharla, debes esperar, como todo lo bueno, pues lo único que se conoce hasta el momento es que el tema existe, haciendo realidad la fantasía de muchos, pero no sabemos cuándo saldrá a la luz. Aunque Rosalía ha dado una pequeña pista. La cuenta de Twitter, @RosalíaArg publicó un tweet que preveía una fecha de lanzamiento muy próxima, pues decía así: ?Siguiendo la cronología de los lanzamientos anteriores, ?YO X TI X TÚ X MÍ? saldría el jueves 15 de agosto?. Rosalía lo ha compartido en una historia de Instagram. ¿Será por algo?

Mientras aguantas la espera, descubre en el vídeo el pequeño, pero gran adelanto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

El vestido de Rosalía que ha provocado un tsunami de memes

Rosalía será la tercera española en aparecer en el famoso Calendario Pirelli