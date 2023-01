Rubius vuelve a Japón y cumple uno de sus sueños más deseados

Los fans más clásicos de Rubius conocen de sobra la pasión que siente por Japón y su cultura. Muchos de los proyectos que el streamer ha llevado a cabo desde que empezó a crear contenido en redes han tenido algún tipo de relación con la cultura japonesa, e incluso ha grabado vídeos especiales durante sus visitas al país nipón. Ahora, para empezar el 2023 con buen pie, ha anunciado que volverá a visitar Japón, pero que lo hará de una forma mucho más especial que las anteriores: recorriendo todo el territorio y conociendo a personas y lugares de verdadera impresión.

Este viaje, que está programado para finales del mes de enero, se ha organizado para grabar un programa que seguirá a Rubius por algunos de los puntos más importantes de Japón. Conociendo al streamer, es probable que este recorrido incluya, además de los parajes más conocidos del país, algunas de las paradas indispensables para todos los aficionados a los videojuegos y el anime. Tokyo es el lugar que más ha explorado el streamer durante sus viajes anteriores, así que sus fans están con ganas de ver cómo se desenvuelve en otros entornos no tan cómodos para él.

Que el viaje esté programado para finales de este mes no significa que sea entonces cuando podamos ver las grabaciones de lo ocurrido. Teniendo en cuenta las dimensiones del proyecto, es probable que haga falta un largo periodo de edición con el que lograr que las aventuras de Rubius por Japón sean todo lo épicas que se pueda. No cabe duda de que habrá muchas sorpresas y personajes inesperados en este recorrido, así que los seguidores del streamer esperarán deseosos el momento en el que por fin puedan ver este programa tan especial. ¡Esperemos que Rubius no la líe muy parda!