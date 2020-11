Shawn Mendes enternece en su documental a Camila Cabello: "Todas mis canciones son sobre ti"

No es muy normal eso de que las estrellas del calibre de Shawn Mendes abran la puerta de su intimidad, pero el último documental que ha salido sobre su vida -In Wonder- ha maravillado ciertamente a todos sus fans.

En poco menos de hora y media, el icono musical se ve retratado durante la gira mundial que hizo en 2019. Y no solo eso, sino que comparte con los creadores de este seguimiento algunos vídeos personales de cuando era pequeño. Sin embargo, lo que todo el mundo quiere saber es cómo llevó los comienzos de la relación con Camila Cabello.

Las redes se han llenado hoy de comentarios sobre la bonita historia de amor que ambos artistas comparten desde hace casi dos años. "Esta es la historia de un chico que va creciendo y madurando, no la historia de una estrella del pop", dice el director, Grant Singer.

La historia de In Wonder comienza cuando Mendes es solo un chaval, momento en el que se enamora completamente de la música. Desde un pueblo al lado de Toronto (Canadá), sus primeros pasos fueron en Vine, una app de vídeos cortos que ya no existe, pero que fue su verdadero empujón hacia la fama.

El documental cuenta cómo en esa plataforma iba subiendo covers de Adele, Ed Sheeran o Justin Bieber, llegando a tener a veces más reproducciones que los vídeos originales en los que se inspiraba. Y tal como dice el director, en los primeros conciertos titubeaba un poco antes de subir, y luego se le ve amo y señor del escenario con más de 20.000 fans coreando su nombre en directo.

Conociéndose desde hace tiempo, un participante del documental señala a Camila como una de las razones del éxito de Shawn. Hay imágenes de cómo se conocen en 2014, mucho antes de que su relación se volviera romántica. La confesión de cómo lo hizo ("creía que sabía que mis canciones eran sobre ella") desmontó completamente a todos los fans.

"Pasar en los últimos cuatro años, donde éramos solo amigos y no podíamos vernos a menudo, a estar juntos... es algo que agradezco por eso de que se preocupe tanto por mí", dice Shawn en un emotivo momento. "Me apoya en todo, y creo que para eso están tus compañeros de vida".