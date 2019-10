Descubrir gente, esa es la mayor ventaja que tienen las redes sociales como Instagram, TikTok, Twitter… Algunos llegarán a ti por recomendación de amigos, otros por sugerencias de las propias redes y otros ¡porque te los recomendemos nosotros!

Hoy en "Descubriendo a…" te presentamos a Sisiuve. Desde hace un tiempo está considerado como uno de los mayores expertos de K-pop en nuestro país, y lleva siete años moviéndose en redes para que la gente conozca su particular visión de este género musical. Está a punto de llegar a los 400.000 seguidores en YouTube, donde ya acumula 31 millones de visualizaciones.

Quizá por eso lo tengas ya fichado pero ahora tienes la oportunidad de saber algo más de él.

- Nombre: Cristian Sisiuve.

- Edad: 23 años.

- Redes sociales: @sisiuve (Instagram y Twitter); SisiuveMustDie (YouTube).

- Si no te hubieras dedicado a esto, ¿qué otra profesión hubieras escogido?: Probablemente hubiera escogido trabajar en algo relacionado al mundo audiovisual y sonido e imagen o arte dramático.

- ¿Por qué empezaste en YouTube?: Comencé a ver a un youtuber llamado "Werevertumorro" que subía, en su momento, vídeos hablando sobre temas de forma cómica. Me inspiré muchísimo y desde ahí fui cambiando de contenido hasta dar con el que estoy subiendo.

- ¿Cómo llegó el K-pop a tu vida?: Estaba trabajando en Londres cuando descubrí el K-pop. Y resulta que llegó todo muy repentino. Comencé con una reacción al grupo BTS un día que quise informarme y saber más sobre todo.

Sisiuve | Sisiuve

- Algo que te haga feliz: Parecerá típico pero... comer. Adoro comer, ¡quizá demasiado!

- Algo que no soportes: Una de las cosas que mas odio es que las personas sean impuntuales. No soporto que lleguen tarde.

- Si pudieras elegir, ¿viajarías al pasado o al futuro?: Sin lugar a dudas viajaría al pasado. La curiosidad que tengo por saber cómo empezó todo es mayor que el saber como terminará.

- ¿Qué crees que tienes que te diferencia del resto?: Creo que lo que me caracteriza es mi forma de expresarme y mi labia ante la cámara.

- ¿Qué tiene el K-pop que engancha tanto?: Cada persona es un mundo y a cada una le llamará la atención o les enganchará por diferentes cosas pero hablando de forma personal, en mi caso, ha sido el hecho de que era algo que no me esperaba para nada. Los bailes, la mezcla del rap en el pop y el juntar muchos estilos dentro de uno solo. En general creo que lo que más es que aparte de ser algo diferente, los grupos son muy llamativos: al vestir, al bailar, sus vídeos… Son muy diferentes a lo que hasta el momento estábamos acostumbrados.

- ¿Por qué todo el mundo debería escuchar K-pop alguna vez?: Sencillamente creo que todo el mundo debería escuchar K-pop al menos una vez porque les pueden abrir la mente a otros estilos de música. Que el idioma no sea una barrera a la hora de escuchar música. Estamos por encima de esa barrera. La música es música.

- Si pudieras ser un animal… Quizás sería un águila. Tiene que ser genial ver todo desde arriba.

- ¿Cuál es tu próximo objetivo cercano?: Tengo en mente hacer un viaje a Corea (o varios) para grabar e informar a mi público a mi manera sobre cómo es Corea del Sur, el K-pop desde dentro de Corea, etc. Es uno de los proyectos más ambiciosos que tengo ya que mis seguidores en su mayoría me siguen por el K-pop y creo que el contenido que tengo planeado va a ser muy bueno.

- ¿Cómo te ves en 20 años?: No puedo imaginármelo, sinceramente. Pero si puedo decir cómo me gustaría estar dentro de 20 años. Me gustaría montar mi propia empresa y de hecho estoy en ello.