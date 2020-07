El nuevo y esperado single de Katy Perry 'Small Talk' ha salido a la luz este 9 de agosto, tras días sembrando la curiosidad y revelando pistas sobre el nuevo tema. Recientemente, en el videoclip 'You Need To Calm Down' de Taylor Swift, la autora del tema se abrazaba a Katy Perry envuelta en una hamburguesa, dejando ver una reconciliación entre ambas. Y la expectación de los seguidores se ha disparado, pues no han dejado de comentar y generar rumores acerca de un dúo de las cantantes amigas.

A raíz de los nuevos proyectos que están dando a conocer tanto Katy Perry como Taylor Swift, y los avances que han estado publicando en las redes sociales, se han cosechado muchos rumores acerca de una colaboración entre ambas.

Y las teorías no tienen desperdicio: Katy Perry publicó en la cuenta de Instagram de su colección de zapatos la foto de unos tacones con la imagen de fondo del nuevo disco de Taylor Swift. Además, publicó avances de la letra de 'Small Talk', y en ella se desvelaba la palabra ''Lovers'', la misma que da nombre al disco de Taylor Swift.

Por su parte, Swift hacía de camarera en un anuncio y al entregar el ticket a un cliente se dejaba leer en el papel unos 'mensajes ocultos', según los seguidores: ''4 burguers and fries'' y el resultado de una suma incorrecta: "19,89". Según los fans, el 19 simboliza el año 2019; el 8 significa agosto y 9, el día. En conclusión: 9 de agosto de 2019, coincidiendo con el día en que Katy Perry ha lanzado su single. Además, en el videoclip donde las dos amigas se reconcilian, aparecen disfrazadas de patatas fritas y hamburguesa.

Sin embargo, el single ha salido a la luz y nada más lejos de la realidad: es un single de Katy Perry. A secas. Su amiga ha brillado por su ausencia. Al menos su voz. El tema ha sido lanzado junto a un vídeo de los lyrics, no un videoclip oficial. Quizá más adelante canten juntas en otra canción, o vuelvan a abrazarse en público. Pero de momento, lo único que sabemos es que 'Small Talk' es una pequeña charla, a solas con Katy.

El videoclip, además, no trata sobre la amistad sino de esa parte tan complicada del amor, cuando se rompe la relación y de repente la otra persona se convierte en un total extraño, y las conversaciones se reducen a incómodas charlas triviales ("small talk"). Pero la canción no es ningún drama, y refleja bastante bien esas situaciones extrañas, rozando lo cómico. Así que si has pasado alguna vez por una ruptura, puede que te sientas identificado. Escucha la canción, mira el vídeo y juzga por ti mismo. En cuanto a Taylor Swift, se prevé la presencia de Katy en su nuevo disco, y con Selena Gómez... Todo está por ver.