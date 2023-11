Spreen y Quackity, nominados a Creador de Contenido del Año en The Game Awards 2023

Cada vez está más cerca la gala de premios de The Game Awards 2023 y, aunque estos están centrados especialmente en el mundo de los videojuegos, también cuentan con una categoría que premia a los creadores de contenido que se dedican al gaming. Y, aunque la comunidad está acostumbrada a que siempre ganen streamers de habla inglesa, este año puede que los hispanohablantes consigan llevarse el premio a casa, porque entre los nominados se encuentran dos de los pilares latinoamericanos: Spreen y Quackity.

Además, pese a que su contenido es principalmente en inglés, la VTuber IronMouse en realidad es puertorriqueña, algo que muchos han descubierto gracias al server de QSMP, donde en más de una ocasión ha hablado en español con los otros integrantes. Por tanto, las posibilidades de que los hispanohablantes consigan alzarse con este premio son bastante grandes, algo que ha emocionado mucho a toda la comunidad, quien no ha tardado en correr a apoyar a sus streamers favoritos.

Y, como era de esperar, esta nominación no solo ha sorprendido a sus seguidores, sino también a los propios streamers, algo que ellos mismos han compartido a través de sus redes sociales. Por este motivo, tanto Spreen como Quackity se han mostrado realmente agradecidos por estas nominaciones, la cual ninguno de los dos se esperaba. Por ello, el argentino ha querido darle las gracias a su comunidad por el apoyo, y confiesa que se alegra de estar "representando a LATAM y Argentina", y de poder traer más visibilidad a su continente.

Por otro lado, Quackity también ha agradecido "a todas las hermosas comunidades de todo el mundo" que han hecho posible esta nominación, Porque, desde que creó el QSMP, el mexicano ya no solo cuenta con el apoyo de las comunidades anglosajonas e hispanohablantes, sino también de las de Brasil y Francia.

Por tanto, las posibilidades de que este año un streamer hispanohablante consiga ganar la categoría de Content Creator of the Year de The Game Awards 2023 es bastante alta, por lo que habrá que apoyarles para intentar conseguir que Spreen o Quackity consigan llevarse este premio a casa.