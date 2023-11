Spuristo le dedica el Premio Ondas a Javier Tebas: "Desde que empezó la Kings League nos cedió ese apodo tan bonito de circo"

La 70 edición de los Premios Ondas ha resultado una completa sorpresa para Ibai y para la Kings League, quienes no se esperaban llegar a ganar uno de estos galardones. Porque, aunque cada vez más personas disfrutan de Twitch y de todo el contenido que se crea en estas nuevas plataformas, sigue habiendo muchas otras que no las consideran un medio de comunicación, por lo que no se imaginaban ni que pudieran a llegar a estar nominados. Esto es algo que Ibai le ha admitido a la Cadena Ser, a quienes les ha explicado que ganar un Premio Ondas no era uno de sus sueños porque ni se imaginaba que pudiera llegar a estar "entre los nominados" o que el jurado fuera a tenerle en cuenta.

Pero, aunque la mayoría de los presidentes han querido aprovechar este momento para agradecer a todos los que hacen esto posible, Spursito ha preferido utilizarlo para lanzar una pullita al expresidente de LaLiga, quien hace unos meses etiquetó a la Kings League como "un circo". Por este motivo, ha querido dedicarle este premio Javier Tebas, ya que asegura que "se ha acordado mucho" de ellos desde que les dio ese apodo, ya que no han dejado de crecer desde entonces.

Aun así, parece que Tebas se ha tomado esta broma con mucho humor, ya que no ha dudado en responder a través de X, donde le ha agradecido a Spursito por sus palabras y ha deseado que "continúe el circo".

Por otro lado, Ibai se ha mostrado algo más avergonzado cuando le ha tocado subir solo a recibir el Premio Ondas Especial del Jurado, donde ha confesado que se le hacía raro tener que agradecer este premio y que le daba algo de vergüenza. Pese a ello, ha querido agradecer a todos los que confían "en las nuevas plataformas" y a quienes respetan e intentan comprender cómo funciona la creación de contenido en Internet. Sin duda, aunque este premio ha sido una sorpresa para muchos, esperamos que sea el primero de muchos.