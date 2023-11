¿Cuánto dinero cuesta organizar la Velada del Año? Ibai revela cuánto invirtieron en cada una de sus ediciones

La Velada del Año es un evento que no deja de superarse a medida que pasan las ediciones porque, aunque empezó con un presupuesto más modesto, Ibai ha terminado invirtiendo una gran cantidad de dinero debido la buena acogida que ha tenido el evento. Y, gracias a esto, la velada no ha dejado de mejorar y crear más interés tanto entre los creadores de contenido como entre el público, quienes ya se imaginaban que este evento debía salirle especialmente caro a Ibai.

Pero, lo que no se esperaban es que el vasco fuera a revelar durante su stream cuánto dinero han invertido realmente en la Velada del Año, algo que ha hecho al hablar sobre cómo ha ido evolucionando este evento a lo largo del tiempo. Porque, tal y como ha confesado, organizaron la primera edición sin saber si le iba a gustar al público o no, motivo por el que no pudieron pagar mucho dinero a los boxeadores, y tan solo invirtieron 100.000 euros en esta. Y, sin duda, el salto que hubo de esta primera edición a la segunda fue monumental, ya que Ibai ha revelado que en esta pasaron a gastar tres millones de euros.

Aun así, Ibai considera que esta tampoco acabó de salir del todo bien, ya que tuvieron problemas de comunicación con los boxeadores, lo que provocó que algunos de ellos llegaran a ganar hasta seis cifras, mientras que otros no consiguieron nada, como fue el caso de Lolito. Por este motivo, en la Velada del Año 3 prefirieron acordar un pago con los boxeadores y que la organización fuera la que se encargara de buscar a los patrocinadores.

Debido al éxito que tiene esta velada de boxeo, no sería de extrañar que en la cuarta edición inviertan todavía más dinero que en las tres anteriores, especialmente porque parece que cada vez son más los creadores y artistas interesados en participar. Esto es algo que ha confirmado el propio Ibai, quien confiesa que estos días está teniendo problemas para decidir quiénes competirán en la Velada del Año 4, ya que estos días le han escrito muchos creadores que están interesados en participar. Y, sin duda, esto no ha hecho más que aumentar el hype de los espectadores, quienes están deseando saber ya quiénes pelearán en 2024.