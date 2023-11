Ibai revela por qué xQc y TheGrefg no pelearán en la Velada del Año 4, y asegura que Rubius está animado con el evento

Los amantes de la Velada del Año 4 están impacientes por conocer quiénes serán los próximos creadores de contenido en subirse al ring, una noticia que posiblemente esté más cerca de lo que muchos pueden imaginarse. Pero, aunque todavía no están confirmados quiénes serán los protagonistas de esta cuarta edición, TheGrefg, Rubius y xQc son los participantes que más estaban sonando, porque se durante la tercera edición se comprometieron a participar.

Por ello, no es de extrañar que muchos estén deseando saber si terminarán participando en la Velada del Año 4 o no, motivo por el que Ibai ha querido actualizar el estado en el que se encuentran estas negociaciones. Y, por lo que parece, no van tan bien como muchos podrían imaginarse, porque parece que xQc solo aceptó por la emoción del momento pero que, desde entonces, no ha mostrado mucho interés en el evento, motivo por el que Ibai confiesa que ya no está ni intentando hablar con él.

Por otro lado, las negociaciones con TheGrefg tampoco terminan de cuajar debido a todas las condiciones que le está poniendo para aceptar. Porque, según ha dicho Ibai, no solo quiere escoger él a su rival y hacer un test antidoping, sino que también quiere que le ofrezcan una cantidad de dinero tan alta que le sorprenda. Por tanto, no cree que vayan a seguir adelante las negociaciones con TheGrefg, ya que considera que la Velada del Año 4 es un evento en el que tiene que participar alguien a quien "le haga ilusión y le apetezca", ya que es un evento que requiere mucho trabajo y sacrificio por parte de los luchadores.

Aun así, parece que con Rubius todavía quedan esperanzas, ya que Ibai asegura que "está animado con la velada", por lo que no sería de extrañar que termine subiéndose al ring incluso si no es contra su rival deseado, xQc. Por suerte, no debería quedar mucho tiempo para que se conozcan quiénes serán los participantes de la Velada del Año 4, ya que hace unos meses dijo que quería sacar las entradas en enero. Por tanto, habrá que estar atentos y ver cuándo volveremos a tener nuevo contenido relacionado con uno de los mejores eventos del año.