La Velada del Año 4 llegará en 2024: Ibai ha revelado que el 90% de los combates ya están cerrados

Aunque no han pasado ni tres meses desde que se celebró la Velada del Año 3, la comunidad ya está deseando saber si habrá una nueva edición de este evento durante el próximo año. Aun así, hasta hace poco Ibai parecía muy dubitativo con la idea y no estaba seguro de si dejarla descansar durante un año o no. Pero, por lo que parece, los amantes de la velada pueden volver a respirar tranquilos, porque finalmente ha decidido celebrar la Velada del Año 4 durante el próximo 2024.

Y, aunque no tenían claro cuándo se iba a celebrar, parece que no han dejado de trabajar en este evento, porque, después de dar esta noticia, Ibai ha revelado que ya tienen cerrado el lugar en el que se celebrará. Aun así, por ahora ha dicho que no puede revelar nada, algo que no le ha impedido asegurar que esta cuarta edición tendrá un plot twist que conseguirá sorprender a todo el mundo.

Además, pese a estar todavía en septiembre, Ibai ha explicado que los combates están prácticamente decididos, porque "el 90% ya están cerrados", por lo que ahora están intentando definir el peso y altura de los combates. Por otro lado, parece que también van bastante bien respecto a los artistas que actuarán en la Velada del Año 4, pero que intentará "meter un bombazo histórico" con alguna de las actuaciones.

Pese a que todavía queda mucho tiempo hasta que llegue a celebrarse el que, posiblemente, volverá a ser el mejor evento del año, esta vez han empezado a trabajar en él mucho antes que en años anteriores. El motivo por el que han tomado esta decisión es que, a diferencia de la edición de este 2023, quieren intentar sacar las entradas a la venta en enero.

De esta forma, las personas que vengan de otras ciudad podrán comprarse los billetes con más antelación, ya que sale mucho más barato conseguirlos en enero que en mayo. Por tanto, no sería de extrañar que en un par de meses Ibai empiece a presentar los carteles de esta cuarta edición, la cual no sería de extrañar que consiga volver a superar a las anteriores veladas.