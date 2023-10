Ibai se plantea organizar una Velada al estilo MMA: "Haríamos un evento especializado en combates profesionales"

Han pasado ya varios meses desde que Ibai mostró interés en organizar un evento de MMA en España, pero, desde entonces, no había vuelto a hablar sobre ello, por lo que parecía que era algo que se había quedado en el aire. Pero, al ver que Ilia Topuria ha hablado sobre la posibilidad de organizar un UFC junto a él, ha vuelto a plantearse esta posibilidad, porque, aunque sabe que en España la MMA no es tan conocida y no tiene tanto público como en Estados Unidos, sí que está empezando a generar interés.

Aun así, ha aclarado que en el caso de organizarla no sería para nada similar a la Velada del Año, ya que no competirían creadores de contenido sin experiencia, sino que prepararía combates "con expertos de UFC en España". Además, también aclara que contaría con comentaristas profesionales, porque no tendría sentido que se encargara él cuando no sabe tanto sobre este deporte. Por tanto, en el caso de hacerlo sería "un evento especializado en combates profesionales de verdad", al contrario que la velada.

A raíz de esto, Jordi Wild ha decidido opinar sobre este tema, ya que él lleva mucho tiempo hablando sobre la MMA y entrevistando a profesionales de este campo, debido a que es un gran amante de este deporte. Por este motivo, ha confesado que, si llegara a organizar un evento como este, sentiría "envidia sana" porque le gustaría ser él quien lo hiciera de la mano de la UFC, además de que considera que Ibai no es el más adecuado, porque "es evidente que él no conoce este mundillo".

De todas formas, considera que, si hay otro streamer grande que tenga que llevar a cabo un evento como este, prefiere que sea Ibai porque considera que es una persona noble. Aun así, por ahora no hay nada confirmado, ya que el vasco tan solo ha hablado sobre la posibilidad de llegar a hacerlo. Por tanto, habrá que esperar hasta ver si finalmente decide llevar a cabo este proyecto o si terminará quedándose en el aire.