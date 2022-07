Lolito saca los puñales contra la Velada: "Me dijeron que me iban a pagar y aquí estoy esperando"

Del autor de la frase "Gano demasiado dinero", os presentamos el "sigo esperando lo que iba a cobrar". Lolito firma ambas declaraciones, la primera cuando abandonó "aburrido" Facebook Gaming (un lugar donde "hizo mucho el vago") y la segunda en relación a su participación en La Velada del Año 2.

Deslucido por la inoportuna lesión de Luzu, el malagueño invirtió mucho esfuerzo, pero sobre todo dinero, en la preparación de cara al evento pugilístico que rompió récords en Twitch. Hay que decir que Lolito no reparó en gastos, y que a día de hoy nadie le ha compensado por los mismos.

"Me dijeron que el lunes íbamos a tener una reunión para decirme lo que iba a cobrar", explica. "Todavía sigo esperando esa reunión, nunca ocurrió". Gancho a la mandíbula, pero hay más... "Yo no me apunté a esto ni por dinero ni ná, pero creo que las cosas se deberían haber hecho mejor".

Las verdades como puños (recordemos, 'su verdad') desfilaron en un oscuro stream en más de un sentido, donde siguió con los derechazos: "A mí absolutamente nadie me dijo que yo no iba a cobrar nada. Pero bueno, me la suda". Recordemos que los salarios de los participantes son secretos, y hasta se rumoreaba que habían ido "gratis" o con una rebaja muy considerable de sus tarifas.

¿Qué cuáles son esas tarifas? Pues en el caso de Lolito hay hasta números redondos y mareantes: "En estos meses me he gastado 20.000 euros entre hoteles, casa alquilada, comida, equipamiento y todo lo que ha englobado La Velada. También podría hablar de que he estado cuatro meses sin hacer directo, aunque eso es decisión mía". De hecho, está "muy contento de mente y salud".

Para KO técnico deja también su hipotética revancha contra Luzu, asegurando que solo volvería "si le pagaran un pastón". Lolito, que nunca ha tenido pelos en la lengua y que incluso acabó pidiendo perdón al hablar en malos términos de la fiscalidad española, es por ahora el único de los boxeadores que ha hablado de pasta, algo que suponemos no habrá caído muy bien en la esquina de Ibai y compañía.

La historia es que como los organizadores de todo esto se enfunden los guantes, los palos pueden ser del estilo de Darío Eme Hache contra Orslok. El propietario de Giants deja caer, para calentar el ambiente, un pequeño adelanto: "los fallos de La Velada han estado feos y a mí me han afectado". Leeeet's get ready to rumbleeeeee!