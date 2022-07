Lolito sigue la pelea contra Ibai: "No quiero su dinero"

¿Pensabas que lo de Willyrex y Grefg había sido el salseo del año en territorio streamer? Amigo, eso es que no estás al día con el combate que Lolito e Ibai Llanos están teniendo fuera de las cuerdas, pero con más tortas que en su enfrentamiento con Luzu.

Si necesitas contexto, aquí lo tienes todo, así que voy a dar por hecho que sabes de qué va la cosa a la hora de tratar este tema. El tercer asalto de este enfrentamiento verbal ha llegado en el capítulo del miércoles, con un Lolito desatado que no se dio por aludido con eso de "algunas cosas es mejor tratarlas por privado". ¿Querías privacidad? Pues toma.

"A mí no me vais a tocar los cojones, ¿eh chavales?", decía entre risas Ibai a su público cuando hablaba de este tema, aunque la cosa sí se ha recrudecido con el malagueño. En palabras del mismo: "No sé si debería decir esto, pero ahora parece ser que le van a pagar a todos los peleadores, y me parece bien, pero creo que esa cantidad se la deberíamos donar a Sandor, para que mejoren el gimnasio. Yo ya no quiero ese dinero".

Es algo que subraya: "Ibai me ha dicho que le diga una cifra con la que me quede contento y nosequé, y le he dicho que no voy a aceptar su dinero porque no quiero su dinero. Afortunadamente la vida me va muy bien"

"Lo de que dijera que yo he hablado por conveniencia me ha sentado mal. Hemos hablado y lo hemos arreglado por privado, pero lo que dijo me sonó a pullita. A mí la repercusión me la suda, y podía haber subido 15 vídeos o haber hecho mil millones de cosas"

En el reparto de tortas hay hueco para "Es verdad que en directo me caliento y cuento las cosas como si estuviera entre amigos, pero creo que ya va siendo hora de que se hable claro. Últimamente esto parece Disney, que todo es bueno y tal. No pasa nada por decir que ha habido un fallo en la organización que no me gustó y ya está".

"Yo puede que sea muy orgulloso, pero si le pregunto algo a alguien por WhatsApp y me deja en visto, yo no le vuelvo a hablar". Huele, y perdonad la osadía, a que estos temas los lleva KOI Jefa, y podría ser la diana de su insinuación. ElMillor, por ejemplo, dice que fue Carmen la que le pagó "unos meses después" de la primera Velada, y que "quien conozca al grupo de Ibai, sabe que son desorganizados".

A Ibai le parece "muy grave" el fallo de comunicación porque Lolito insiste en que no sabía que podía haber sacado tajada de sus guantes, pantalones y bata de la Velada. "Nadie me dijo que podía comercializar mi atuendo, nadie en absoluto", insiste el de Málaga.

Lolito quiere zanjar el tema de manera definitiva con un: "Yo no quería echar mierda ni nada, solo me preguntaron cuánto había cobrado, y la cosa se quedó así". Probablemente sea el fin del asunto, y todavía más probable es que no le veamos sobre el ring de la Velada 3 después de la que se ha montado. O sí, vete tú a saber...