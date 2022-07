La dura respuesta de Ibai a Lolito sobre La Velada: "Hay cosas que no deberían ser públicas"

Sabíamos, porque estuvimos allí, que lo de de Ibai daría para largo después de un evento como no se ha visto nunca a nivel mundial. Música, influencers, tortazos y un buen rollo inédito que, Dalas aparte, nadie había roto. Hasta ayer.

En un resumen muy rápido, cabría decir que Lolito Fernández, quizá el más motivado de los que se subieron al ring, denunció que "las cosas no se habían hecho bien", que se gastó 20.000 euros en la preparación del evento y que "seguía esperando una reunión" en la que KOI Jefa le iba a decir cuánto iba a cobrar. Con todo, subrayaba curiosamente que "estaba muy contento con todo".

Hasta alguien tan poco moderado como ElMillor, que fue el fundador involuntario de todo esto, cree que la indiscreción del malagueño está muy fuera de lugar. "A mí me contactaron como tres o cuatro meses después, me llamó Carmen (KOI Jefa) y me pidió la cuenta bancaria. Me metieron 3000 o 4000 euros". Ya sabes, un Lannister siempre paga sus deudas. Lo tienes al principio de este vídeo:

Ibai es de su misma opinión y pese a asegurar que las cosas están en buenos términos con Lolito, cree que hay cosas que "no deberían ser públicas, y menos sin habernos consultado primero". El de Bilbao argumenta que "podría haber sacado muchísimo más dinero con patrocinios", como hizo Mister Jägger o Paracetamor, permitiéndole sacar una marca en sus pantalones o guantes. La versión de Lolito es la historia de su vida: no tuvo patrocinadores porque "no le apetecía" buscarlos.

Llanos se explaya entonces en varias consideraciones sobre la rentabilidad del evento, insistiendo en que perdió dinero con el evento en sí, y que sacando cuentas pagará "de su bolsillo" a aquellos que no hayan hecho negocio por cuenta propia. Confirmando los rumores, afirma: "Ninguno de los que fue a la Velada lo hizo por dinero, porque les va bastante bien la vida".

Con todo, Ibai sabe muy bien cómo funcionan las cosas y muy serio (como en todo el rato en el que trató el tema) añade: "En la vida no se vive con exposición o seguidores, así que creo que llegamos a un trato muy justo de que los luchadores monetizaran todo su contenido previo y en el combate toda su indumentaria".

Eso es lo que en boxeo se llama un 'golpe de poder', de esos que noquean a los adversarios. Me da a mí que con parte de la opinión de Twitter en contra de Lolito por estas declaraciones (a todas luces fuera de tono), el boxeador-youtuber va a tardar en levantarse. Si es que no tira la toalla en este intercambio...