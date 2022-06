¿Cuánto dinero ha ganado Ibai con la Velada del Año 2?

¿Le ha salido rentable a Ibai Llanos la Velada del Año 2? Es la pregunta que muchos se hacen después de que el streamer más popular de España, y un referente a nivel internacional, pulverizara el récord de visitas de Twitch. Días antes del evento, sin embargo, sus perspectivas no eran tan buenas.

"Los eventos se hacen para cubrir gastos, puedes ganar algo, pero lo principal es que no pierdas dinero y aquí no se ha podido", dijo con toda honestidad en uno de sus directos, añadiendo un punto de lo más interesante: "No es caro a nivel de los artistas, sino de producción".

Los detalles de contratación son confidenciales y no hay manera de saber cuál es el acuerdo al que llegó Ibai con sus estrellas, pero corre el rumor (bien informado) de que Quevedo, Rels B, Nicki Nicole, Duki y hasta Bizarrap fueron gratis, o casi. Lo de "no es caro a nivel artistas" hace pensar, como mínimo, en una rebaja notable de sus tarifas habituales, porque estamos hablando de artistas fenomenales en números y nada baratos.

"Es un evento muy caro, van a estar trabajando prácticamente 100 personas detrás de las cámaras", explicó en el mismo stream hablando de operadores, equipo de realización, seguridad, catering y producción. Como sabéis (o quizá no), en Flooxer Now hemos estado yendo a unos cuantos festivales y conciertos de la talla de los Rolling Stones o Love the 90s en las últimas semanas, y el despliegue de Ibai estuvo a la altura de lo mejor dentro del sector musical.

Las entradas, con precios bastante populares, no fueron suficientes para cubrir gastos y la presencia de patrocinadores era muy numerosa, pero el espectáculo en vivo fue tal que nos creemos que haya perdido pasta en La Velada. Sin embargo, el negocio le ha salido redondo.

La misma noche del evento fulminó los registros de suscripciones en el mismo día, subiendo hasta los 120.000 fieles que le pagan un dinerito mensualmente. Y hablando de meses, lleva 843.000 seguidores nuevos en los últimos 30 días, una brutalidad que tiene más mérito sabiendo que 700.000 de ellos se subieron al carro desde la semana pasada.

Todo eso son ingresos directos, pero la fuerza que tiene Ibai después de triturar los récords de audiencia y popularidad a nivel mundial es más potente que nunca. Eso significa que puede renegociar patrocinios, pedir mucho más dinero en colaboraciones y que, sin duda, habrá llamado la atención de más marcas.

En 2021, cálculos conservadores del sector streamer le ponían en un rango de entre 2 y 3 millones de euros en ingresos personales, una cifra que seguro superará este año. Con todo, la pregunta real no es cuánto ha ganado Ibai con La Velada, sino cuánto es capaz de ganar con toda su maquinaria en marcha. Respuesta corta: mucho; respuesta larga: muchíiiiiiiiiisimo.