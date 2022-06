Dalas Review contra el mundo: todas las acusaciones a Coscu, Arigameplays y TheGrefg

En el mundo de YouTube hay tres tipos de creadores: los tradicionales, los radicales y Dalas Review. El fundador de Stardeos tiene una habilidad innata para hacerse odiar por los más grandes, pero en esta ocasión hasta Amazon piensa que ha cruzado una raya imperdonable.

Para empezar, hace cinco días acusó en su plataforma de suscripción que Arigameplays había sido infiel a JuanSGuarnizo... ¡con TheGrefg! ¿Increíble? No para Dalas: "Que sepáis que yo tampoco me lo creía. Cuando me lo contaron, a pesar de que era una fuente de confianza, no me lo creí al cien por cien. Tuve que empezar a buscar y verificar, y hay testimonios y más pruebas OCULTAS que costó MUCHÍSIMO localizar". Las mayúsculas son suyas.

Aunque asegura que "la sub merece el chisme", confieso que no se me ha pasado por la cabeza dar mi tarjeta de crédito para ver el contenido, y he conseguido descifrarlo a través de extractos que circulan por las redes. Cuando habla de pruebas, al parecer, se refiere a testimonios en redes, y cuando habla de verificar, lo que quiere decir es que da por bueno lo que le dicen. Por dejarlo claro: es un vídeo de pago, y la relación con Ari ya estaba deteriorada desde hace meses.

Independientemente del nivel de investigación (algo que destaca mucho en sus vídeos, declarándose como "experto" en temas variados después de leer unas cuantas páginas web), lo llamativo es el momento elegido para descubrir el pastel. Fue justo antes de la Velada, un ambiente en el que es un paria y, que nosotros oyéramos, ni público ni invitados ni nadie le dedicó el más leve pensamiento.

Quién sabe por qué lo de su cruzada contra los 'aliades', pero incluso con la notoriedad que le dio su exclusiva decidió contraatacar ayer mismo. En esa ocasión fue contra Coscu, creador argentino íntimo de Ibai al que relaciona con un feísimo asunto de abusos a menores.

Dios nos quite de que parezca que defendamos semejante atrocidad, pero no nos podemos quitar de la cabeza que asuntos tan extremos quedan mejor denunciados delante de la policía que por las redes. En cuanto al tema de infidelidades... pues yo que sé, de verdad. Los rumores van y vienen y no es ni el primero ni el último dentro del sector, la historia es que cuando la fuente es Dalas, todo Twitter reacciona de la misma manera: "a ver qué ha hecho esta vez".

La novedad en todo esto es que Twitch le ha cerrado el grifo retirándole el partner "sin ninguna justificación" (ejem), con lo que la monetización de los contenidos que emita por ahí directamente no existe. ¿Suficiente para que el rey de "exponer" se replantee su estrategia? Amigo, si piensas eso es que no conoces a Dalas. Continuará... (chan-chan-cháaaan)