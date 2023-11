Ibai y TheGrefg, sobre el hate que está recibiendo xCry: "La gente siempre opta por el camino fácil, que es criticar"

Desde que las redes empezaron a shippear a xCry y Yeri Mua, y estos entablaron una bonita amistad, los espectadores del español se han visto disparados hasta el punto de convertirse en el quinto streamer de España más visto durante el mes de octubre. Pero, a raíz de que ha escalado tantos puestos de golpe, muchos usuarios han saltado contra él por el simple hecho de no conocerlo y han empezado a desmeritar su trabajo y esfuerzo.

Esto es algo que ha molestado especialmente a TheGrefg, quien no ha dudado en salir en su defensa. Porque, pese a que hasta hace poco xCry no tenía tantos espectadores de media como ahora, la realidad es que el español lleva ya muchos años creando contenido en la red, algo que el murciano ha querido recordarle a todos los que se están metiendo con él. Por este motivo, se ha mostrado muy contundente al señalar que los comentarios que ha leído le "daban vergüenza", porque no entiende el motivo por el que la gente siempre opta por tirar hate en lugar de esforzarse un poco en investigar y ver todo lo que se ha esforzado durante estos años.

Por otro lado, Ibai también ha hablado sobre el auge que está viviendo xCry en estos momentos, señalando que le parece una locura lo que "lo está rompiendo" últimamente, algo de lo que se alegra mucho. Porque, en su opinión, "todo lo que sea traer gente a Twitch" y que haya nuevas personas que "lo revienten" es positivo, motivo por el que se alegra por él y le ha felicitado por su éxito.

Sin duda, parece que xCry seguirá creciendo porque, tal y como muchos de sus nuevos espectadores han confesado, aunque lo han conocido por Yeri Mua, se han quedado por su humor. Por tanto, habrá que ver si el español seguirá escalando puestos y cuán alto llegará durante las próximas semanas.