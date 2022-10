El stream más sincero de Ibai: retirada, la importancia de KOI Jefa y su opinión sobre Piqué

Cuando Ibai le dijo a Piqué "quiero tener un club de esports y este es el momento", la maquinaria del futbolista y del streamer se puso manos a la obra para cambiar la historia de League of Legends en España, y ya puestos la vida del vasco, que ya estaba en una nube mucho antes de que existiera KOI.

Todo esto lo explicó el de Bilbao en un largo stream dedicado a explorar los orígenes de su inclusión en los deportes electrónicos como directivo, y el futuro que le espera dentro de ese sector, al que parece que quiere dedicar su carrera. "Fue KOI Jefa la que consiguió comprar la plaza en negociaciones", dice emocionado mientras recuerda los primeros pasos.

"Sabía que iba a tener cierto éxito, pero nadie imaginaba esta barbaridad". Son palabras en referencia a los récords de seguimiento, audiencias y hasta patrocinios, así como el éxito de llegar a la máxima competición europea menos de un año después de su formación. "Y mira que hemos perdido, perdido y perdido, y aun así la gente nos ve".

"KOI además es mi retirada", dijo en un momento de reflexión. "Cuando ya no haga stream me dedicaré a cosas del club, como hace Goorgo ahora mismo en Team Heretics, y no sé si TheGrefg tirará por ahí, porque a él no le gusta tanto el tema". Hablando del tema jubilación, su sorpresa por el anuncio de Auron era indisimulable: "Este se ha fumado un porro, eso de uno o dos años puede ser perfectamente cinco".

Ibai no se escabulle cuando le preguntan por el complicado momento profesional de su socio, Gerard Piqué: "Va a hacer 36 años en febrero, respeta mucho su equipo y es la primera vez en su carrera que es suplente por el puesto. Luego dirán que yo retiro a Piqué, pero me baso en lo que dijo en 2020, que si no era útil para el Barça se iba a ir".

Sobre contratar a streamers pequeños: "Tengo que decir con humildad que fue una sacada de polla, estoy muy orgulloso de Rioboo y Suzyroxx, y ya solo por tener la idea de aquello en este club. Han demostrado que son muy buenos streamers y van a renovar en 2023 segurísimo". Con todo lo que suelta en streams de este calado, estamos deseando que haga el siguiente.