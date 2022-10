Auron confirma sus intenciones de dejar el streaming: "Me quedan un año o dos, para qué os voy a engañar"

AuronPlay ha conseguido ser una de las figuras del streaming más potentes del mundo en apenas unos años, y sus cifras de viewers no podrían ser mejores, sobre todo en los grandes eventos que organiza. Por desgracia, parece que este éxito no es razón suficiente como para contemplar la posibilidad de dedicarse al streaming de forma indefinida, y es por eso que el streamer ha querido ser muy claro con sus seguidores a la hora de hablar del futuro de su actividad en Twitch: "Yo creo que streameando me quedan un año o dos, para qué os voy a engañar".

Auron es un creador de contenido con más de una década de trayectoria a sus espaldas, por lo que es comprensible que quiera poner sus esfuerzos en una actividad o, al menos, en una plataforma o formato diferente. Tras alcanzar una enorme viralidad como youtuber, decidió trasladarse a Twitch, y ahí ha logrado acumular cifras elevadísimas, pero parece que, según va cumpliendo años, está empezando a dejar de sentirse identificado con la cultura del gaming: "Yo no voy a estar con 40 años dedicándome a Internet. Al menos, no de esta forma".

El streamer ha mencionado en varias ocasiones la palabra 'podcast', y es que son muchos los que admiran iniciativas como las de Jordi Wild y su 'Wild Project', que son más compatibles con los intereses de una audiencia más madura. Aunque Auron cuenta con muchos seguidores muy jóvenes, tanto él como su audiencia crecen, y es normal que deseen crear y consumir contenidos de otro tipo. Con el tiempo, es probable que el streamer empiece a reflexionar sobre sus próximos pasos, ahora que ha alcanzado todo lo que podía alcanzar en Twitch. ¡Esperemos que, decida a lo que decida dedicarse, sigamos siempre teniendo noticias suyas!