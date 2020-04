Los chicos de BTS no paran quietos. A pesar de haber tenido que cancelar gran parte de la gira de su disco de aniversario 'Map of the soul: 7' debido al coronavirus, los chicos del bangtan no pierden el tiempo y están más activos que nunca en sus redes sociales.

Hace unos días pudimos conocer de la mano de RM que ya están empezando con los preparativos del que será su próximo disco y Suga se ha encargado de confirmarlo en un directo mientras habla con sus seguidores la tiempo que dibujaba.

De acuerdo con el portal Soompi, Suga explicó que antes de comenzar deciden quién se encarga de cada proceso: "Quién supervisaría todo, quién supervisaría las imágenes, quién supervisaría la música... lo dividimos. Lo discutimos entre nosotros y tomamos la decisión".

Además de dibujar para relajarse y dejar aflorar sus instintos más creativos, Suga pasa el tiempo divirtiéndose con el resto de los miembros de BTS. Así, por ejemplo, hemos podido verlos disfrutar en directo en la red social Weverse de una partida del videojuego de baile 'Just Dance'. Suga, Jin y Jimin han demostrado una vez más su destreza con coreografías de los temas 'Fernando' de ABBA o 'Rasputin' de Boney M.

Sin embargo, el ARMY que se encontraba conectado al directo ha enloquecido cuando ha visto a los chicos del bangtan bailando temas tan sensuales como 'Havana' de Camila Cabello o 'Con Calma' de Daddy Yankee.

El ARMY hispanohablante se ha volcado con esta actuación mencionando al cantante y pidiendo una colaboración con el rey del reggaeton. Y hablando de colaboraciones. Suga, formará parte del comeback de IU, que lanzará su esperado single el próximo 6 de mayo, tal y como han anunciado desde EDAM Entertainment.