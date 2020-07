Taylor Swift publica por sorpresa un nuevo disco: Folklore

Surprise-surprise! Una de las rubias "favoritas de América" (y van unas cuantas) ha sorprendido a propios y extraños con un notición que casi no da tiempo a digerir: hoy saca un nuevo disco. Como lo oyes.

Lo anuncia casi a traición, sin promoción previa ni conversación al respecto, pareciendo que es algo improvisado y en realidad no lo es tanto. Ella misma explica que el confinamiento le dio tiempo e inspiración para escribir y grabar.

El mundo tiene menos de 12 horas si quiere estar preparado para 'Folklore', su octavo álbum de estudio. La diva del pop (y con un rollito country único) ha dado el anuncio por Twitter, confesando que sus planes eran otros.

"Todo lo que tenía planeado para el verano ya no va a pasar", refiriéndose sin duda al tour que tenía previsto para promocionar 'Lover', su trabajo de 2019. "Sin embargo, SÍ ha acabado pasando algo que no había previsto".

Ese algo es 'Folklore', un disco en el que ha "vaciado su alma, sus sueños, deseos, inspiraciones y miedos". Insiste en que todo lo ha grabado durante el confinamiento estando ella sola, pero con la ayuda remota de Bon Iver y Jack Antonoff.

El primero es el nombre del proyecto musical de Justin Vernon, un cantautor norteamericano, mientras que Antonoff es un compositor que colabora habitualmente con Taylor.

Mucho han cambiado los tiempos en los que Swift se pasaba semanas dando pistas sobre próximos trabajos, poniendo cuenta atrás para un anuncio, y escaqueándose en entrevistas y redes sociales de las teorías de sus millones de fans.

Precisamente es lo que hizo con 'Lover' en agosto del año pasado, pero el mundo en 2020 es muy diferente al de un verano que ahora mismo parece lejanísimo. "En otras circunstancias probablemente me hubiera pensado mucho el lanzamiento, pero lo que estamos viviendo me ha recordado que no hay nada seguro".